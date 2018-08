18 εκατ. ευρώ για ανθεκτικότητα και βιώσιμη ανασυγκρότηση ιστορικών περιοχών

Δράσεις για την ανθεκτικότητα και βιώσιμη ανασυγκρότηση των ιστορικών περιοχών με στόχο την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Resilience and sustainable reconstruction of historic areas to cope with climate change and hazard events.

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», έχει συνολικό προϋπολογισμό 18 εκατομμύρια ευρώ και προσφέρει 100% χρηματοδότηση στην υποστήριξη πρότζεκτ στον τομέα του περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, η Συμφωνία του Παρισιού COP21 σηματοδότησε την αρχή μιας νέας εποχής στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Οι κυβερνήσεις συμφώνησαν να περιορίσουν την άνοδο της παγκόσμιας θερμοκρασίας κάτω από τους 2°C και καταβάλουν προσπάθειες για τον περιορισμό της σε 1,5 °C, ενώ προσπαθούν να ενισχύσουν την προσαρμοστική τους ικανότητα.

Η παρούσα πρόσκληση συνεισφέρει στην “Οικοδόμηση ενός κλιματικού μέλλοντος με χαμηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα “, το οποίο συγκεντρώνει χρηματοδότηση για την υποστήριξη των στόχων της ΠΑ.

Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εφόσον ανήκουν σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. Μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν επίσης να συμμετέχουν. Τέλος, το πρόγραμμα είναι ανοιχτό και σε μη Κερδοσκοπικούς ή μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, καθώς επίσης σε Ερευνητές και Ερευνητικά Κέντρα.

Μεταξύ των δημόσιων φορέων συμπεριλαμβάνονται οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Επιμελητήρια, η Κεντρική Κυβέρνηση και οι Κρατικοί Οργανισμοί και Επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 04/09/2018 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.