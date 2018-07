14 εκατ. ευρώ για την επισιτιστική ασφάλεια στην Ευρώπη

Δράσεις για τη προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Biodiversity in action: across farmland and the value chain.

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», έχει συνολικό προϋπολογισμό 14 εκατομμύρια ευρώ και προσφέρει 100% χρηματοδότηση για την υποστήριξη έργων στους τομείς της Αγροτικής Ανάπτυξης, Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας.

Ειδικότερα, η πρόσκληση για βιώσιμη επισιτιστική ασφάλεια είναι η κύρια συμβολή του προγράμματος Horizon 2020 στην έρευνα και την καινοτομία σε σχέση με την ασφάλεια των τροφίμων και της διατροφής στην Ευρώπη. Η δέσμευση για βιώσιμη ανάπτυξη συνεπάγεται με το ότι δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις διεπαφές μεταξύ της οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής διάστασης της παραγωγής τροφίμων. Η πρόσκληση υποστηρίζει τις προσεγγίσεις των συστημάτων τροφίμων για την αντιμετώπιση των εγγενών δεσμών μεταξύ των οικοσυστημάτων, της παραγωγής τροφίμων, της αλυσίδας τροφίμων και της υγείας και της ευημερίας των καταναλωτών.

Στοχεύει στα εξής:

Παράδοση διαφόρων υγιεινών τροφίμων από τη ξηρά και τη θάλασσα,

Αύξηση της αποδοτικότητας των πόρων και των περιβαλλοντικών επιδόσεων των συστημάτων διατροφής από την πρωτογενή παραγωγή έως τους καταναλωτές,

Κατανόηση αντικτύπου της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία, τους πόρους, την ποιότητα των τροφίμων και εντοπισμός επιλογών για τη διαχείριση των επιπτώσεών,

Μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων από τη χρήση γης και της παραγωγής τροφίμων λαμβάνοντας υπόψη τους βασικούς παράγοντες όπως τα πρότυπα κατανάλωσης.

Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εφόσον ανήκουν σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. Μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν επίσης να συμμετέχουν. Τέλος, το πρόγραμμα είναι ανοιχτό και σε μη Κερδοσκοπικούς ή μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, καθώς επίσης σε Ερευνητές και Ερευνητικά Κέντρα.

Μεταξύ των δημόσιων φορέων συμπεριλαμβάνονται οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Επιμελητήρια, η Κεντρική Κυβέρνηση και οι Κρατικοί Οργανισμοί και Επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 11/09/2018 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.