13 εκατ. ευρώ για καταπολέμηση της φυλετικής βίας και της παιδικής κακοποίησης

Δράσεις για την πρόληψη και καταπολέμηση της φυλετικής βίας και της παιδικής κακοποίησης προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Call for proposals to prevent and combat gender-based violence and violence against children.

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια», έχει συνολικό προϋπολογισμό 13,3 εκατομμύρια ευρώ και προσφέρει έως και 80% χρηματοδότηση στην υποστήριξη σχεδίων από τις δημόσιες αρχές των κρατών μελών, είτε σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.

Συνολικά, το πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» αποτελεί συνέχεια των τριών προγραµµάτων της περιόδου 2007-2013: Θεµελιώδη δικαιώµατα, Daphne III, και του προγράµµατος Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (PROGRESS), τµήµατα “Καταπολέµηση των διακρίσεων και ∆ιαφορετικότητα” και “Ισότητα των φύλων”.

Η πρόσκληση αποσκοπεί στην επίτευξη των παρακάτω προτεραιοτήτων:

Πρόληψη της βίας με κριτήριο το φύλο

Προστασία και υποστήριξη θυμάτων και μαρτύρων οικογενειακής βίας

Συντονισμός και προσαρμογή των υπηρεσιών στήριξης για τη σεξουαλική βία και τη βία με κριτήριο το φύλο που θα περιλαμβάνει πρόσφυγες και μετανάστες (παιδιά, γυναίκες, LGBTI άτομα, άνδρες και αγόρια)

Πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής βίας και της βίας με κριτήριο το φύλο στον κυβερνοχώρο

Προώθηση της ενσωμάτωσης πολιτικών για την προστασία των παιδιών

Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εφόσον ανήκουν σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. Μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν επίσης να συμμετέχουν. Τέλος, το πρόγραμμα είναι ανοιχτό και σε μη Κερδοσκοπικούς ή μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, σε Κέντρα Κατάρτισης, σε διεθνείς οργανισμούς καθώς επίσης σε Ερευνητές και Ερευνητικά Κέντρα.

Μεταξύ των δημόσιων φορέων συμπεριλαμβάνονται οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Επιμελητήρια, η Κεντρική Κυβέρνηση και οι Κρατικοί Οργανισμοί και Επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 13/11/2018 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.