1.35 εκατ. ευρώ για την εφαρμογή του συστήματος CARDIO 50

Δράσεις για την εφαρμογή των συστημάτων CARDIO 50 και την καινοτομία στις τεχνολογίες υγείας, προωθεί το πρόγραμμα τίτλο Transferring the Italian CARDIO 50 programme to other countries.

Συγκεκριμένα, οι προτάσεις στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να διευκρινίζουν τους τρόπους εφαρμογής του προγράμματος CARDIO 50 στις αναπτυσσόμενες περιοχές των συμμετεχόντων κρατών-μελών, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο θα εμπλακούν οι αρμόδιες αρχές και της δέσμευσής τους με στόχο την επίτευξη βιώσιμων, ευρύτερων δυνατοτήτων ανάπτυξης της πρακτικής μέχρι το τέλος του έργου.

Το πρόγραμμα αυτό, το οποίο προτείνεται να έχει διάρκεια 3 ετών, εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Υγεία για την ανάπτυξη», έχει συνολικό προϋπολογισμό 1.350.000 ευρώ και προσφέρει χρηματοδότηση από 60% έως 80%.

Ευρύτερος στόχος του προγράμματος «Υγεία για την ανάπτυξη» είναι η ενίσχυση του τομέα ανάπτυξης τεχνολογιών και των πολιτικών που στοχεύουν στη βελτίωση της υγείας των πολιτών και στη μείωση των ανισοτήτων στο εσωτερικό της Ένωσης σε σχέση με τον τομέα της υγείας, προάγοντας τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας, ενθαρρύνοντας την καινοτομία και προστατεύοντας τους πολίτες της ΕΕ από σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας.

Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εφόσον ανήκουν σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα. Μεταξύ των δημόσιων φορέων που μπορούν να συμμετέχουν συμπεριλαμβάνονται οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Επιμελητήρια, η Κεντρική Κυβέρνηση και οι Κρατικοί Οργανισμοί και Επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 13/09/2018 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.