1,2 εκατ. ευρώ για τη διοργάνωση των European Heritage Awards

Ανοιχτή είναι η υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο Organisation and implementation of the annual European Heritage Awards (2019-2021) για τη διοργάνωση της εκδήλωσης.

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη», έχει προϋπολογισμό 1.200.000 ευρώ και προσφέρει χρηματοδότηση ως και 80%.

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η επιλογή ενός οργανισμού για τη διοργάνωση των βραβείων ευρωπαϊκής κληρονομιάς (European Heritage Awards) την περίοδο 2019-2021. Το έργο περιλαμβάνει την οργάνωση διαδικασιών για την επιλογή των βραβευθέντων, τη διοργάνωση της τελετής απονομής των βραβείων και την προώθηση των βραβείων και των νικητών τους.

Μεταξύ των δημόσιων φορέων που μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις συμπεριλαμβάνονται οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Επιμελητήρια, η Κεντρική Κυβέρνηση και οι Κρατικοί Οργανισμοί και Επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 17/08/2018 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.