Στις Βρυξέλλες ο Αλέξης Τσίπρας για την Προπαρασκευαστική Σύνοδο του ΕΣΚ

Ο Αλέξης Τσίπρας μεταβαίνει σήμερα Τετάρτη στις Βρυξέλλες, όπου έχει προσκληθεί να συμμετάσχει στην Προπαρασκευαστική Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψής του στις Βρυξέλλες, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα έχει σειρά συναντήσεων. Κάλεσμα Αλ. Τσίπρα για την «προοδευτική παράταξη της νέας εποχής» – Διαθέσιμη η πλατφόρμα εγγραφής νέων μελών

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

Σήμερα Τετάρτη ο κ. Τσίπρας θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ.

Αύριο Πέμπτη, στις 09:00 πμ, θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νταβίντ-Μαρία Σασόλι. Στη συνέχεια θα συναντηθεί με τα προεδρεία των Ευρωομάδων της Αριστεράς, των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και των Πρασίνων. Στις 12:45 ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετάσχει στην προπαρασκευαστική του PES. Τέλος, στις 16:00 ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετάσχει στο ετήσιο φόρουμ State of Europe που διοργανώνει το think tank «Friends of Europe».