Ιταλία: Στήριξη Ντι Μάιο στα «κίτρινα γιλέκα»

In Francia, come in Italia, la politica è diventata sorda alle esigenze dei cittadini, tenuti fuori dalle decisioni più importanti che riguardano il popolo. Il grido che si alza forte dalle piazze francesi è uno: “fateci partecipare!”. https://t.co/cBJvUwEk5s

— Luigi Di Maio (@luigidimaio) January 7, 2019