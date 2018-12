Ισπανία: Ο Σάντσεθ σκληραίνει τη στάση του απέναντι στην Καταλονία

Sánchez tiende la mano a PDeCat y ERC a negociar en condiciones de bilateralidad si tienen un 75% de apoyo de los catalanes. Ni vía unilateral ni bilateral, vía constitucional. Ejerza su responsabilidad y si no puede, no sabe o no le dejan permita que lo hagamos nosotros. pic.twitter.com/LV9whmq4DC

— Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) December 12, 2018