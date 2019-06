Τι θα συζητήσει το EuroWorking Group σήμερα για την Ελλάδα

Εδώ και μέρες η τρίτη έκθεση αξιολόγησης για τη χώρα μας είναι έτοιμη και περνάει από διάφορες επιτροπές για τελική τεχνοκρατική έγκριση.

Γιατί η τελική πινελιά αναμένεται να είναι πολιτική και μαζί με το ευρωπαϊκό εξάμηνο που δίνεται στη δημοσιότητα την Τετάρτη αναμένεται να είναι, όπως μας ανέφεραν διάφορες πηγές από την ΕΕ, «factual and to the point» (πραγματολογική και επί της ουσίας) γραμμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να προειδοποιεί για πιθανό δημοσιονομικό εκτροχιασμό, να υπογραμμίζει την ανάγκη να παραμείνει η χώρα μας πιστή στις μεταρρυθμίσεις χωρίς ωστόσο να «πειράζεται» το «success story» για το οποίο μιλούσαν όλοι ανεξαιρέτως πριν την προκήρυξη των εθνικών εκλογών.

Το EuroWorkingGroup που προετοιμάζει την ατζέντα του Eurogroup στις 13 Ιουνίου αναμένεται να κάνει ένα πρώτο τσεκάρισμα στην έκθεση προόδου, όμως, το κυρίως θέμα που καίει τώρα είναι η Ιταλία και οι διαπραγματεύσεις ώστε να αρχίσει η Ρώμη την πορεία σύγκλισης των δημοσιονομικών της στόχων.

Αν ο Μ. Σαλβίνι διαμηνύει ότι η Ρώμη είναι έτοιμη να συνεργαστεί για να μην της επιβληθούν πρόστιμα, στις Βρυξέλλες υπάρχει η καθιερωμένη καχυποψία και οι τεχνοκράτες παραμένουν σε επιφυλακή ιδιαίτερα σε περίπτωση που η υπόθεση «Ιταλία» μπορεί να μπει στο χορό των πολιτικών εξελίξεων που έφεραν οι ευρωεκλογές.

Οσο για την έκθεση της Ελλάδας, όπως είχε γράψει το Euro2day.gr, o ESM είναι αυτός θέλει να χτυπήσουν καμπανάκια υποστηρίζοντας ότι έχει γίνει η προκαταρκτική εξέταση και ότι λόγω του χαμηλότερου ΦΠΑ, της «13ης σύνταξης» αλλά και των ρυθμίσεων για τις 120 δόσεις, η Ελλάδα δεν θα πιάσει το έλλειμμα /­3,5% φέτος με απόκλιση, +/- 0.8% του ΑΕΠ.

Και αυτοί οι κύκλοι όμως υπογράμμιζαν ότι είναι πολύ νωρίς για τελικές εκτιμήσεις, καθώς και ότι οι αριθμοί θα φανούν αργότερα φέτος, αποδεχόμενοι ότι είναι επικίνδυνο να «παίζουμε» με την εύθραυστη ελληνική αξιοπιστία.

Πηγές από το τεχνοκρατικό κλιμάκιο της Κομισιόν αναφέρουν ότι οι υπολογισμοί που έστειλε το υπουργείο Οικονομικών κάνουν λόγο για επίτευξη του στόχου του πλεονάσματος στο 3,5% για το 2019.

Για το 2020 δεν θα γίνει κουβέντα, καθώς τόσο η κυβέρνηση όσο και η αξιωματική αντιπολίτευση διεκδικούν μείωση του στόχου του πρωτογενούς ελλείμματος μεταξύ 2 και 2,5%.

Εάν υπάρχει απόκλιση ως προς την επίτευξη των στόχων μεταξύ των θεσμών και της Ελλάδας τότε το επόμενο βήμα είναι η έναρξη διαλόγου ώστε να βρεθεί η χρυσή τομή που θα είναι και εφαλτήριο για την αναθεωρημένη έκθεση βιωσιμότητας του Ελληνικού χρέους που πρέπει να δημοσιευτεί από τον ESM ενόψει και της απόφασης για πρόωρη αποπληρωμή των δανείων του IMF.

Συνεπώς οι συζητήσεις και οι αποφάσεις αναμένονται μετά τις εθνικές εκλογές.