Τι κρατάει η κυβέρνηση από τη Σύνοδο Κορυφής

«Κάποια πρόοδος έγινε, ωστόσο έχουμε δρόμο ακόμα». Με αυτή τη φράση, το Μέγαρο Μαξίμου κάνει μια πρώτη αποτίμηση της χθεσινής τηλεδιάσκεψης των Ευρωπαίων ηγετών με βασικό θέμα την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών από την πανδημία. Η κυβέρνηση κρατά στάση αναμονής ενόψει και του νέου ραντεβού των αρχηγών κρατών και των πρωθυπουργών που έκλεισε για τις 6 Μαΐου.

Η γεύση που αφήνει στο Μέγαρο Μαξίμου η χθεσινή -εξ αποστάσεως- Σύνοδος Κορυφής ήταν «γλυκόπικρη» και μάλλον αναμενόμενη. Η Ευρώπη των δύο ταχυτήτων εξακολουθεί να διχάζει και να θέτει σε κίνδυνο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, με τις αλλεπάλληλες καθυστερήσεις να αποθαρρύνουν και τους πιο αισιόδοξους.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τόσο στην Σύνοδο του ΕΛΚ που προηγήθηκε χρονικά όσο και σε αυτήν του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που ακολούθησε, επεσήμανε την ανάγκη νέων χρηματοδοτικών εργαλείων και κοινών παρεμβάσεων, που θα διασφαλίζουν τη συνοχή και την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι οικονομικές συνέπειες της κρίσης. «Η Ευρώπη δεν πρέπει να κάνει, για άλλη μια φορά, πολύ λίγα, πολύ αργά (too little, too late)», σημείωσε ο πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας τον κίνδυνο που ελλοχεύει από την παρατεταμένη ασυμφωνία εντός των κόλπων της Ε.Ε.

Τασσόμενος στο πλευρό των άλλων χωρών του νότου, υπέρ της άμεσης σύστασης του Ταμείου Ανάκαμψης που προτάθηκε παράλληλα με τη λειτουργία του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε την εμπροσθοβαρή λειτουργία αυτού, με έμφαση πρωτίστως σε επιχορηγήσεις προς τα κράτη μέλη παρά σε δάνεια. «Δεν πρέπει να επιτρέψουμε περαιτέρω αύξηση του λόγου χρέους προς Α.Ε.Π.», τόνισε προς τους υπόλοιπους Ευρωπαίους ηγέτες, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να μην επιβαρυνθεί περαιτέρω το δημόσιο χρέος κάθε χώρας.

Μετακινήσεις και μεταφορές

Ιδιαίτερη έμφαση ο πρωθυπουργός έδωσε στην τόνωση του τουρισμού, των μεταφορών και της κίνησης ανθρώπων στην Ε.Ε. μετά τους περιορισμούς που επέβαλε η πανδημία.

«Δεν μπορούμε να λέμε ότι οι πολίτες της Ένωσης μπορούν να μετακινούνται ελεύθερα και να μην προσφέρουμε ως κράτη-μέλη και ως Ε.Ε., το κατάλληλο πλαίσιο που θα εμπνέει εμπιστοσύνη ότι η υγεία του δεν κινδυνεύει στις μετακινήσεις του. Το ίδιο ισχύει και στον τομέα των μεταφορών», λένε στην κυβέρνηση, με τον πρωθυπουργό να υποστηρίζει την άποψη ενθάρρυνσης των πολιτών από τις χώρες του Βορά να επισκέπτονται τις υγειονομικά ασφαλείας χώρες του νότου, όπως την Ελλάδα.

Την ίδια ώρα, στο μυαλό του πρωθυπουργού βρίσκεται ο τρόπος επιστροφής στην… κανονικότητα και η πιο ασφαλής για την υγεία σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων. Σήμερα, αναμένεται να λάβει στα χέρια του τις επεξεργασμένες προτάσεις – εισηγήσεις των ειδικών επιστημόνων τις οποίες έχει επεξεργαστεί η ειδική ομάδα του Μεγάρου Μαξίμου υπό τον Άκη Σκέρτσο. Ανάλογα και με την πορεία των κρουσμάτων, ο κ. Μητσοτάκης θα λάβει μέσα στο Σαββατοκύριακο τις τελικές του αποφάσεις που θα γνωστοποιήσει, με μήνυμά του στους πολίτες, πιθανόν την προσεχή Δευτέρα.

Ήδη, τα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν μέχρι τις 27 Απριλίου παρατάθηκαν κατά μία εβδομάδα, μέχρι τις 4 Μαΐου. Όπως διαμηνύουν στην κυβέρνηση, η μετάβαση στη νέα κανονικότητα θα είναι αργή και θα εξελιχθεί σε διαδοχικές φάσεις, μέσα στον Μάιο και τον Ιούνιο. Σε κάθε φάση θα αξιολογούνται οι επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών, ώστε το σχέδιο να εξελίσσεται διαρκώς.