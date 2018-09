Ζάεφ: Πολλαπλά τα οικονομικά οφέλη από τη συμφωνία με την Ελλάδα

Τα οικονομικά οφέλη από την επικράτηση του «ναι» στο επερχόμενο δημοψήφισμα για την αλλαγή της ονομασίας της ΠΓΔΜ τόνισε ο πρωθυπουργός, Ζόραν Ζάεφ, λέγοντας ότι το εμπόριο με την Ελλάδα πρόκειται να διπλασιαστεί.

Το δημοψήφισμα που πρόκειται να διεξαχθεί στις 30 Σεπτεμβρίου έχει διαιρέσει τη χώρα με τη συντηρητική αντιπολίτευση να εκφράζει έντονες διαφωνίες.

Η κυβέρνηση επιθυμεί να επιτύχει υψηλό ποσοστό συμμετοχής, εν μέσω ανησυχιών ότι αν είναι μικρότερο από 50% μπορεί να υπονομεύσει ένα θετικό αποτέλεσμα.

Μιλώντας σε εκπροσώπους των επιχειρήσεων στις 24 Σεπτεμβρίου στη Μπίτολα, ο κ. Ζάεφ αναφέρθηκε στα άρθρα 13 και 14, τα οποία παρέχουν συγκεκριμένους τρόπους για την ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας με την Ελλάδα μετά την υλοποίηση της συμφωνίας για την ονομασία.

«Αυτό που συνιστώ στους πολίτες της Μπίτολα είναι να επικεντρωθούν στην κατάκτηση της ελληνικής αγοράς, η οποία είναι μια εξαιρετική. Εμείς, ως χώρα, πιστεύω ότι θα αποκομίσουμε πολλαπλά οικονομικά οφέλη από τη συμφωνία με την Ελλάδα, καθώς είναι μια δίκαιη λύση», εξήγησε ο πρωθυπουργός της ΠΓΔΜ.

Η Ελλάδα είναι ο τρίτος εμπορικός εταίρος και ο δεύτερος μεγαλύτερος επενδυτής στην ΠΓΔΜ.

Σε συνέντευξή του στη EURACTIV στο περιθώριο της εκδήλωσης «Western Balkans and the EU – Where do we go from here?’’ τον Ιούνιο, ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της ΠΓΔΜ, Branko Azeski, τόνισε εξίσου τα οφέλη για την οικονομία μέσα από τη θετική έκβαση του δημοψηφίσματος.

«Το να είσαι εταίρος της Ελλάδας σημαίνει να είσαι εταίρος μιας περιφερειακής δύναμης», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η πλειοψηφία της επιχειρηματικής κοινότητας της χώρας συμμερίζεται αυτή την άποψη.

«Οι εταιρείες-μέλη μας δημιουργούν το 90% του ΑΕΠ της χώρας και το 95% των κερδών της οικονομίας και απασχολούν το 92% των εργαζομένων στη βιομηχανία […] Όπως όλες οι άλλες χώρες της περιοχής έχουν τους δικούς τους εταίρους, πιστεύω ότι η χώρα μου πρέπει να έχει την Ελλάδα», σημείωσε.

Εξήγησε, ακόμη, ότι η Ελλάδα ήταν ο εταίρος που θα προστατεύσει τα συμφέροντα της ΠΓΔΜ.

«Αν η Ελλάδα και η Σερβία έχουν 4% αύξηση του ΑΕΠ, τότε η χώρα μας χωρίς να κάνει τίποτα θα έχει τουλάχιστον 2% αύξηση. Είναι προς το συμφέρον μας η ανάπτυξη της Σερβίας και της Ελλάδας», δήλωσε.

«Οι λαοί μας έχουν εξαιρετικές αμοιβαίες σχέσεις […] δεν αποτελεί πρόβλημα για αυτούς το να διασχίσουν τα σύνορα και φέτος χιλιάδες τουρίστες θα επισκεφθούν την Ελλάδα. Πολλοί από τους πολίτες μας έχουν ιδιοκτησία στην Ελλάδα και είναι προφανές ότι μόνο οι πολιτικές ελίτ έχουν προβλήματα, όχι οι απλοί άνθρωποι», πρόσθεσε.

«Κατανοώ την ευαισθησία του ζητήματος, αλλά δεν έχουμε άλλη εναλλακτική λύση παρά να διευρυνθούμε οικονομικά. Η Ελλάδα αποτελεί έναν πολύ σημαντικό περιφερειακό παράγοντα από κάθε άποψη και θα είναι μεγάλη τιμή για μας να συνεργαστούμε με τους Έλληνες.

«Θέλουμε να είμαστε εταίροι, να μάθουμε από την Ελλάδα και δεν ντρεπόμαστε να ζητήσουμε βοήθεια», κατέληξε.