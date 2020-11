Τζορτζ Σόρος: Η Ευρώπη πρέπει να αντισταθεί σε Ουγγαρία – Πολωνία

Το βέτο της Ουγγαρίας και της Πολωνίας για τον προϋπολογισμό της ΕΕ και το σχέδιο ανάκαμψης από τον κορονωιό θα μπορούσε να παρακαμφθεί, σύμφωνα με τον γνωστό, αλλά αμφιλεγόμενο από πολλούς, γίγαντα του χρηματοοικονομικού κλάδου και φιλάνθρωπο Τζορτζ Σόρος.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, σε άρθρο του που δημοσιεύθηκε σήμερα στον ιστότοπο του Project Syndicate, με τίτλο «η Ευρώπη πρέπει να αντισταθεί στην Ουγγαρία και την Πολωνία», ισχυρίζεται ότι εάν δεν υπάρχει συμφωνία για νέο προϋπολογισμό της ΕΕ, ο παλιός προϋπολογισμός που λήγει στα τέλη του 2020, θα μπορούσε να παραταθεί σε ετήσια βάση. Σε αυτό το σενάριο, η Πολωνία και η Ουγγαρία θα διακινδυνεύσουν να μην λάβουν πληρωμές σύμφωνα με τους όρους του κανόνα δικαίου που συμφωνήθηκαν τον Ιούλιο.

Ο κ. Soros υποστηρίζει επίσης την πρόταση του ευρωβουλευτή και ηγετική φυσιογνωμία των Φιλελευθέρων Guy Verhofstadt για το ταμείο ανάκτησης 750 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα μπορούσε να εφαρμοστεί χρησιμοποιώντας μια «διαδικασία ενισχυμένης συνεργασίας». Ωστόσο, «το ερώτημα είναι εάν η ΕΕ, με την καγκελάριο Μέρκελ ίσως να ηγείται της πορείας, μπορεί να συγκεντρώσει την πολιτική βούληση». Υποστηρίζει ότι η ΕΕ «δεν έχει τη δυνατότητα να συμβιβαστεί σχετικά με τις διατάξεις του κράτους δικαίου». Το πώς ανταποκρίνεται στους Orbán και Kaczyński «θα καθορίσει εάν επιβιώνει ως μια ανοιχτή κοινωνία, αληθινή στις αξίες στις οποίες ιδρύθηκε».

Χαρακτηρίζει το βέτο του προϋπολογισμού ως «απελπισμένο στοίχημα από δύο σειριακούς παραβάτες» – μια απόπειρα του Βίκτορ Ορμπάν και «σε μικρότερο βαθμό» του Γιάροσλαβ Κάσιζσκι να αντιταχθεί στις προσπάθειες της ΕΕ να θέσει «ένα πρακτικό όριο στην προσωπική και πολιτική διαφθορά».

Ο κ. Σόρος υποστηρίζει ότι ο Βίκτορ Ορμπάν «έχει κατασκευάσει ένα περίπλοκο κλεπτοκρατικό σύστημα για να κλέψει στα τυφλά τη χώρα». Αυτό περιλαμβάνει τη μεταφορά «τεράστιων ποσών δημόσιου χρήματος σε ιδιωτικά ιδρύματα που ελέγχει έμμεσα». Σε ένα «έξυπνο συνταγματικό τέχνασμα» αυτές οι οντότητες έχουν αφαιρεθεί από τον δημόσιο τομέα «αφού θα χρειαζόταν μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία 2/3 για να τις επιστρέψουμε στον ουγγρικό λαό».

Επιπλέον, υπήρξαν «δόλιες συναλλαγές», ισχυρίζεται, στις οποίες εταιρείες κοντά στην Orbán αγόρασαν περισσότερους από 16.000 αναπνευστήρες για λογαριασμό της Ουγγαρίας για περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια, «υπερβαίνοντας κατά πολύ τον αριθμό των κλινών εντατικής θεραπείας και ιατρικού προσωπικού που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν τους αναπνευστήρες». Η Ουγγαρία πλήρωσε περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα της ΕΕ για αναπνευστήρες από την Κίνα – πάνω από πενήντα φορές περισσότερο από ό, τι πληρώθηκε από τη Γερμανία. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) θα πρέπει να ερευνήσει εάν η ΕΕ εξαπατήθηκε, υποστηρίζει ο κ. Soros. Ζητά επίσης να διερευνηθεί η σύμβαση βάσει της οποίας η Ουγγαρία θα γίνει η πρώτη χώρα που θα χρησιμοποιήσει το ρωσικό εμβόλιο Covid-19.

Ο κ. Σόρος γράφει ότι, ως φιλάνθρωπος «Ουγγρικής εβραϊκής» καταγωγής που δραστηριοποιείται στην Ουγγαρία για περισσότερα από τριάντα χρόνια, ασχολείται ιδιαίτερα με την κατάσταση στη χώρα, η οποία είναι «τραγωδία» για τους ανθρώπους της. Υποστηρίζει ότι «Ο Ορμπάν χρησιμοποιεί το νέο κύμα του COVID-19 για να τροποποιήσει το ουγγρικό Σύνταγμα και τον εκλογικό νόμο και να εδραιωθεί ως πρωθυπουργός εφ’ όρου ζωής με συνταγματικά μέσα». Είναι αποφασισμένος να «αποφύγει την επανάληψη των τοπικών εκλογών το 2019, όπου το Fidesz έχασε τον έλεγχο της τοπικής αυτοδιοίκησης της Βουδαπέστης και άλλων μεγάλων πόλεων».

Δεν υπάρχει «πρακτικά κανένας τρόπος να επικρατήσει η αντιπολίτευση» προειδοποιεί ο κ. Soros, καθώς ο Orbán «ασκεί σχεδόν πλήρη έλεγχο στην ύπαιθρο όπου ζει η πλειονότητα του πληθυσμού». Σε πολλά χωριά, υποστηρίζει ότι «η ψηφοφορία δεν είναι μυστική» και ο Orbán ελέγχει τις πληροφορίες που λαμβάνουν.

Τα κονδύλια της ΕΕ πρέπει να απομακρυνθούν από την ουγγρική κυβέρνηση και να διοχετευτούν στις τοπικές αρχές της χώρας, υποστηρίζει, όπου «σε αντίθεση με το εθνικό επίπεδο υπάρχει ακόμη μια «λειτουργούσα δημοκρατία ». Η πόλη της Βουδαπέστης, όπως και άλλες πόλεις υπό τον έλεγχο της αντιπολίτευσης, στερήθηκε σκόπιμα από οικονομικούς πόρους από τον Ορμπάν, δημιουργώντας ένα έλλειμμα 290 εκατομμυρίων δολαρίων στον προϋπολογισμό της πόλης για το 2021. Οι προσπάθειες της πόλης να δανειστούν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να αγοράσουν νέο εξοπλισμό μαζικών μεταφορών που είναι επιδεκτικοί σε κοινωνικές αποστάσεις έτυχαν βέτο από τον Orban, ισχυρίζεται ο κ. Soros.

Ο George Soros είναι Πρόεδρος της Soros Fund Management και του Open Society Foundations. Είναι συγγραφέας πολλών βιβλίων, όπως το The Alchemy of Finance, το Νέο Παράδειγμα για τις Χρηματοοικονομικές Αγορές: Η πιστωτική κρίση του 2008 και τι σημαίνει, και Η τραγωδία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Διάσπαση ή αναβίωση; Το πιο πρόσφατο βιβλίο του είναι το In Defense of Open Society (2019).