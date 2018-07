Πρέσβης της ΕΕ στο Μαυροβούνιο: Η ρωσική επιρροή δεν επιταχύνει τη διεύρυνση στα Δυτικά Βαλκάνια

Η άποψη ότι η ΕΕ οφείλει πολλά στις υποψήφιες χώρες προς ένταξη στα Δυτικά Βαλκάνια είναι εσφαλμένη, όπως ακριβώς και η πεποίθηση ότι οι ανησυχίες σχετικά με την αυξανόμενη ρωσική επιρροή στην περιοχή είναι αρκετές, για να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη διεύρυνση, δήλωσε σε συνέντευξή του στη EURACTIV ο πρέσβης της ΕΕ στο Μαυροβούνιο.

Η ΕΕ ποτέ δεν ήταν τόσο ενεργή στα Δυτικά Βαλκάνια όσο κατά τους τελευταίους έξι μήνες, ανέφερε ο Εσθονός διπλωμάτης, Aivo Orav, στην εκδήλωση «Western Balkans and the EU – Where do we go from here?» που διοργανώθηκε από την ευρωπαϊκή ΜΚΟ European Movement Montenegro στις 28-30 Ιουνίου.

«Οι δηλώσεις του προέδρου Γιούνκερ, η στρατηγική για τα Δυτικά Βαλκάνια και τα τελευταία συμπεράσματα του Συμβουλίου […] τα πάντα επαφίονται στη διακριτική ευχέρεια των υποψήφιων χωρών πλέον», υπογράμμισε ο κ. Orav, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι η ΕΕ δεν πρόκειται να «εξαναγκάσει» καμία χώρα να ενταχθεί.

Το Μαυροβούνιο άνοιξε τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την ΕΕ το 2012 και θεωρείται «πρωτοπόρος» σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων.

Η Αλβανία και η ΠΓΔΜ αποτελούν υποψήφιες χώρες, αν και οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν αρχίσει ακόμη.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αποφάσισαν να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις τον Ιούνιο του επόμενου έτους, υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν ορισμένες προϋποθέσεις για το κράτος δικαίου, την εγκληματικότητα και τη διαφθορά.

Η στάση της Γαλλίας και της Ολλανδίας δεν ικανοποίησε τον υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, Νίκο Κοτζιά, ο οποίος προέτρεψε την ΕΕ να κρατήσει το λόγο της στα Δυτικά Βαλκάνια.

«Εάν κάποιοι είχαν προβλήματα, καλό θα ήταν να μην φθάσουμε στην έκθεση της Επιτροπής και στην πρόταση να εξετάσουμε το άνοιγμα της διαπραγμάτευσης. Τώρα φθάσαμε και πρέπει να το κάνουμε. Η Ευρώπη πρέπει να κρατάει τον λόγο της», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή του στη EURACTIV.

Κοτζιάς στη EURACTIV: Κυβέρνηση της δεκαετίας του '90 συζητούσε περί «Τσαμουριάς» Η Τσαμουριά συζητήθηκε από άλλη κυβέρνηση στις αρχές της δεκαετίας του ’90 και ουδέποτε τέθηκε ως θέμα στις τωρινές συζητήσεις της ελληνικής κυβέρνησης με την Αλβανία, είπε σε αποκλειστική συνέντευξη στην EURACTIV ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς.

Γεωπολιτική έναντι τεχνικών κριτηρίων

Ο κ. Orav εξήγησε ότι η Αλβανία και η ΠΓΔΜ χρειάζονται περαιτέρω βελτίωση στην ενίσχυση του κράτους δικαίου, την καταπολέμηση της διαφθοράς και την εξασφάλιση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης. «Δεν είναι αστείο», προειδοποίησε.

Ερωτηθείς για τη ρωσική επιρροή στην περιοχή, δήλωσε ότι εγείρει μεγάλη ανησυχία σε όλους, αλλά το επιχείρημα αυτό από μόνο του δεν αρκεί.

«Η επιρροή τρίτων δεν φέρνει κανέναν στην ΕΕ. Ταυτόχρονα, λόγω αυτής της επιρροής, πιστεύω ότι η ΕΕ έχει γίνει τόσο ενεργή στον τομέα αυτό».

Τόνισε, ακόμη, ότι η μείωση των συμφερόντων των τρίτων χωρών συμβαδίζει με την καταπολέμηση της διαφθοράς.

«Εκείνοι που διαφθείρονται είναι περισσότερο εκτεθειμένοι στην επιρροή τρίτων», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακολουθεί αυστηρά τις βασικές δημοκρατικές απαιτήσεις, γνωστές ως κριτήρια της Κοπεγχάγης.

Επιπλέον, σχολίασε θετικά τα πρόσφατα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τα Τίρανα και τα Σκόπια, λέγοντας ότι το Συμβούλιο θα μπορούσε να είχε επιλέξει να μην πει τίποτα για το θέμα.

Ο κ. Orav, ο οποίος προηγουμένως ήταν επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ΕΕ στην ΠΓΔΜ στη διάρκεια της κυβέρνησης Γκρουέφσκι, δήλωσε ικανοποιημένος με τον πρωθυπουργό της χώρας Ζόραν Ζάεφ, ο οποίος επέστρεψε στα Σκόπια και «διαφήμισε» την επίλυση του ονοματολογικού με την Ελλάδα ως μεγάλη νίκη για την κυβέρνησή του.

«Ο Ζάεφ ήταν πάντα αισιόδοξος, ακόμα και σε καταστάσεις απελπισίας. Κληρονόμησε τις επείγουσες μεταρρυθμιστικές προτεραιότητες, καθώς ο Γκρουέφσκι ασχολήθηκε με άλλα θέματα. Είναι απορίας άξιο το πώς θα αντιδράσουν οι πολίτες στο δημοψήφισμα και αν ο ίδιος θα έχει χρόνο να αντιμετωπίσει αυτές τις δημοφιλείς μεταρρυθμίσεις», κατέληξε ο Ευρωπαίος διπλωμάτης.