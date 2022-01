Πολωνία: «Διαζύγιο» του κυβερνώντος κόμματος με εταίρο του με αφορμή χρήματα της ΕΕ

Το κυβερνών κόμμα Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS) σκέφτεται να «χωρίσει» με τον μικρότερο εταίρο του στον συνασπισμό, το ευρωσκεπτικιστικό κόμμα Solidary Poland, ελπίζοντας ότι αυτή η κίνηση θα βοηθήσει να ξεπεραστεί το αδιέξοδο μεταξύ της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αποδέσμευση των χρημάτων από το ταμείο Next Generation EU, πολλά μέσα, όπως η κορυφαία εφημερίδα «Gazeta Wyborcza», ανέφερε την Κυριακή.

Η πίεση από το κόμμα Solidary Poland και τον ηγέτη του Zbigniew Ziobro, ο οποίος είναι ταυτόχρονα και υπουργός Δικαιοσύνης, ήταν η κινητήρια δύναμη πίσω από τη σκληρή στάση του PiS απέναντι στις αντιρρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις δικαστικές αλλαγές που έχει επιδιώξει η κυβέρνηση συνασπισμού από τότε που ήρθε στην εξουσία το 2015, κάτι που η ΕΕ θεωρεί ότι υπονομεύει το κράτος δικαίου στην Πολωνία. Ο Ziobro αντιτίθεται σθεναρά σε αυτό που υποστηρίζει ότι είναι η ανάμειξη των Βρυξελλών στην πολωνική δικαιοσύνη.

Last year, the Commission suspended the approval of Poland’s recovery plan, which is a prerequisite for the Next Generation EU resources to be released. EU Commissioner for Economy Paolo Gentiloni then admitted that the reason was the Polish Constitutional Tribunal’s ruling challenging the primacy of EU law over the country’s own legal system.

Πέρυσι, η Επιτροπή ανέστειλε την έγκριση του σχεδίου ανάκαμψης της Πολωνίας, το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την αποδέσμευση των πόρων του ταμείου Next Generation EU. Ο Επίτροπος Οικονομίας της ΕΕ Πάολο Τζεντιλόνι παραδέχτηκε στη συνέχεια ότι ο λόγος ήταν η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Πολωνίας που αμφισβήτησε την υπεροχή του δικαίου της ΕΕ έναντι του νομικού συστήματος της χώρας.

«Νέα τάξη στο κυβερνών στρατόπεδο. Αποδέσμευση των δισεκατομμυρίων από το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ. Έστω και με τίμημα την απόλυση του Ziobro από την κυβέρνηση. Αυτά είναι τα κύρια σχέδια του ηγέτη του PiS Γιάροσλαβ Καζίνσκι για το 2022. Χωρίς όλα αυτά, το PiS μπορεί να ξεχάσει την τρίτη θητεία στην εξουσία», δήλωσε ο πολιτικός επιστήμονας, πρώην βουλευτής Andrzej Anusz, κάποτε συνιδρυτής της Συμφωνίας του Κέντρου, διάδοχος του οποίου είναι το κόμμα PiS. «Ο Καζίνσκι προετοιμάζεται για ένα σενάριο κυβέρνησης μειοψηφίας χωρίς τον Ziobro», πιστεύει ο Anusz.

Mέλη του PiS επιβεβαίωσαν ανώνυμα στην «Gazeta Wyborcza» ότι η επιλογή του «διαζυγίου» με την Solidary Poland μπορεί πράγματι να είναι στο τραπέζι, αλλά κατά την άποψή τους ο λόγος πίσω από την πιθανή ρήξη έχει να κάνει περισσότερο με την ανερχόμενη δύναμη της Solidary Poland στον συνασπισμό, παρά με τα χρήματα της ΕΕ. Ο Καζίνσκι δεν θέλει ο Ziobro να αποκτήσει υπερβολική επιρροή στην κυβέρνηση και να εκβιάσει τον PiS, εξηγούν.