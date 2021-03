Η Ελλάδα γιορτάζει τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821 – Πώς τιμούν οι υπόλοιπες χώρες την επέτειο

Με την έπαρση της Γαλανόλευκης στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, ανοίγει και επίσημα το πρωί στις 8:00, το σημερινό πρόγραμμα των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου. Ένας εορτασμός, που λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών τις οποίες επιβάλλει η πανδημία θα έχει περιορισμούς, αλλά δεν θα στερηθεί της λαμπρότητας που απαιτεί η επέτειος για τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821.

Σε αυτό το πλαίσιο, στην τελετή έπαρσης της σημαίας στην Ακρόπολη, όπου θα παραστούν η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, θα ψάλει τον εθνικό ύμνο η διεθνούς φήμης σοπράνο Αναστασία Ζαννή.

Ωστόσο δύο ώρες νωρίτερα, με έναν άλλο ιδιαίτερο συμβολισμό και σε μια ιδιαίτερα συμβολική ώρα, θα σηματοδοτηθεί η έναρξη των σημερινών εορτασμών για την επέτειο των 200 ετών. Στις 06:21 το πρωί, θα γίνουν 21 χαιρετιστήριες βολές από το πυροβολείο του Λυκαβηττού, κάτι που θα επαναληφθεί άλλες δυο φορές μέσα στην ημέρα. Στις 08.31 θα γίνουν άλλες 21 χαιρετιστήριες βολές και στις 18.41, επίσης 21 βολές.

Στις 08:30, θα γίνει η Δοξολογία στη Μητρόπολη Αθηνών, προεξάρχοντος του Μακαριοτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμου Β’, παρουσία εκπροσώπων της πολιτειακής, πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, στις 09:20 θα πραγματοποιηθεί κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και τους ξένους ηγέτες, θα ακολουθήσει ανάκρουση των Εθνικών Ύμνων και επιθεώρηση τιμητικού αγήματος.

Η στρατιωτική παρέλαση

Φυσικά, οι εορταστικές εκδηλώσεις για την 25η Μαρτίου θα κορυφωθούν με την καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση, που θα ξεκινήσει στις 10:00 το πρωί και η οποία φέτος – σύμφωνα και με το ΓΕΕΘΑ – έχει στόχο να εκπέμψει μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση για την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητα των Ενόπλων Δυνάμεων να διασφαλίσουν την εθνική ακεραιότητα και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας, ως άξιοι συνεχιστές των ηρώων του 1821.

Λόγω της έξαρσης της πανδημίας, δυστυχώς το κοινό δεν θα μπορέσει να παρακολουθήσει από κοντά την παρέλαση, ωστόσο η ΕΡΤ, που έχει αναλάβει όπως κάθε χρόνο την κάλυψή της υπόσχεται μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών για όλους τους τηλεθεατές.

Όπως έχει γίνει γνωστό, στην παρέλαση θα λάβουν μέρος:

– Φάλαγγα ιστορικών τμημάτων.

– Παιδιά με παραδοσιακές στολές.

– Ιστορικές σημαίες (Φιλικής Εταιρείας, Ιερού Λόχου, Λάβαρο Αγίας Λαύρας κ.ά.)

– Έφιππο τμήμα.

– Τμήμα ανδρών με παραδοσιακές στολές ναύτη.

– Αεροπορικά μέσα των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων που θα πραγματοποιήσουν διελεύσεις πάνω από την παρέλαση. Μεταξύ άλλων, θα διέλθουν μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας μαζί με σχηματισμούς αμερικανικών F-16, γαλλικών Rafale, καθώς και βρετανικών Voyager. Επίσης, θα διέλθουν ελικόπτερα NH-90 και Kiowa Warrior -τα οποία θα πετάξουν για πρώτη φορά στον ουρανό της Αττικής- καθώς και αεροσκάφος ναυτικών επιχειρήσεων P-3B.

– Μηχανοκίνητo τμήμα του Στρατού Ξηράς, στο οποίο, μεταξύ άλλων, θα συμμετάσχουν επετειακό άρμα μάχης και συστήματα μη επανδρωμένων αεροχημάτων (Sperwer).

– Μηχανοκίνητο τμήμα της Πολεμικής Αεροπορίας με αντιαεροπορικά συστήματα Patriot και «Βέλος».

– Μηχανοκίνητο τμήμα της Ελληνικής Αστυνομίας.

– Μηχανοκίνητο τμήμα του Λιμενικού Σώματος.

– Μηχανοκίνητο τμήμα του Πυροσβεστικού Σώματος.

– Φάλαγγα πεζοπόρων τμημάτων και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Η ημέρα θα κλείσει στις 18:41 με την επίσημη υποστολή της σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, ενώ την ίδια ώρα θα ξεκινήσουν από το πυροβολείου του Λυκαβηττού οι τελευταίες 21 χαιρετιστήριες βολές.

Συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Πρίγκιπα Κάρολο

Μετά την παρέλαση για την 25η Μαρτίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρίγκιπα της Ουαλίας Κάρολο.

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Δρακόντεια θα είναι φυσικά και τα μέτρα ασφαλείας που θα ισχύσουν σήμερα στην πρωτεύουσα λόγω των εκδηλώσεων και της παρέλασης για την 25η Μαρτίου. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, περισσότεροι από 4.000 αστυνομικοί έχουν ενταχθεί και θα συμμετάσχουν στον σχεδιασμό για την ασφάλεια που περιλαμβάνει αυστηρούς ελέγχους στον χώρο της παρέλασης, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα σε ταράτσες κτιρίων θα βρίσκονται ακροβολισμένοι ελεύθεροι σκοπευτές, ενώ drones και ελικόπτερα της Αστυνομίας θα μεταφέρουν συνεχώς εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων. Όλα τα σημεία διέλευσης των επισήμων θα ελέγχονται εξονυχιστικά, θα χρησιμοποιηθούν απενεργοποιητές κινητών τηλεφώνων, ενώ, εκτός των άλλων, θα υπάρχουν και ειδικοί σκύλοι της ΕΛ.ΑΣ για την ανίχνευση εκρηκτικών. Στα μέτρα συμμετέχουν και η Αντιτρομοκρατική με την ΕΥΠ.

Σε ό,τι αφορά στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύσουν σήμερα λόγω της παρέλασης, σύμφωνα με την Αστυνομία θα απαγορευτεί σταδιακά η στάση και στάθμευση, καθώς και η κυκλοφορία των οχημάτων, από τις 6 το πρωί μέχρι και το τέλος το τέλος των εκδηλώσεων στις παρακάτω λεωφόρους και οδούς και στις κάθετες αυτών έως την πρώτη παράλληλη οδό:

– Λ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Κων/νου και Βασ. Αμαλίας και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

– Ηρ. Αττικού, σε όλο το μήκος της.

– Βασ. Γεωργίου Β΄, σε όλο το μήκος της.

– Βασ. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της.

– Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

– Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της.

– Πλ. Ομονοίας.

– Πειραιώς, στο τμήμα της μεταξύ της πλ. Ομονοίας και της Ιεράς Οδού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

– Αθηνάς, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

– Αγ. Κωνσταντίνου, σε όλο το μήκος της.

– Πλ. Καραϊσκάκη.

– 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και της Λ. Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

– Θ. Δηλιγιάννη, στο τμήμα της μεταξύ της πλ. Καραϊσκάκη και της οδού Ι. Μεταξά και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

– Πλ. Συντάγματος.

– Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της.

– Σταδίου, σε όλο το μήκος της.

– Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αμ. Φραντζή και Διον. Αρεοπαγίτου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

– Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της.

– Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

– Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της.

– Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ερμού και Αδριανού.

– Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Ασωμάτων και της οδού Αιόλου.

– Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

– Πετμεζά, σε όλο το μήκος της.

– Βούρβαχη, σε όλο το μήκος της.

– Καλλιρόης, σε όλο το μήκος της.

Σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, από 06.00΄ ώρα μέχρι πέρατος των εκδηλώσεων στις παρακάτω οδούς και στις καθέτους αυτών έως την πρώτη παράλληλη οδό:

– Αχιλλέως, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

– Λένορμαν, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

– Καρόλου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

– Μάρνης, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

– Κολοκυνθούς, σε όλο το μήκος της.

Τέλος, επισημαίνεται ότι στα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα θα γίνουν τροποποιήσεις στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Διάφορες χώρες του κόσμου τιμούν τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση

Μέχρι στιγμής, πάνω από 50 πόλεις ανά τον κόσμο θα τιμήσουν τον εορτασμό των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση με τη φωταγώγηση εμβληματικών κτιρίων τους με τα χρώματα της γαλανόλευκης, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Στις πόλεις συγκαταλέγονται μέρη συνδεδεμένα με την Ελληνική Επανάσταση, όπως η Οδησσός, όπου ιδρύθηκε η Φιλική Εταιρία, αλλά και πόλεις που δεν υπήρχαν την εποχή εκείνη όπως το Τελ Αβίβ.

Η επιλογή των κτιρίων επίσης διαφέρει από πόλη σε πόλη.

Στα Ιεροσόλυμα θα φωταγωγηθεί η Ιερά Μονή του Τιμίου Σταυρού, η αρχαιότερη Μονή του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

Στο Μόναχο θα φωταγωγηθούν τα Προπύλαια, τα οποία χτίστηκαν σε δωρικό ρυθμό εμπνευσμένα, ελεύθερα, από τα Προπύλαια του Παρθενώνα. Τη χρηματοδότηση τους ανέλαβε ο Βασιλιάς της Βαυαρίας Λουδοβίκος Α’, ο οποίος ήταν λάτρης της Αρχαίας Ελλάδας και βεβαίως πατέρας του πρώτου Βασιλιά της Ελλάδας, Όθωνα.

Στο Σίδνεϋ θα φωταγωγηθεί το παγκοσμίως γνωστό κτίριο της Όπερας, ενώ στον Καναδά οι καταρράκτες του Νιαγάρα.

Επίσης, πολλές πόλεις θα τιμήσουν την Ελλάδα φωτίζοντας τα δημαρχεία τους, με ίσως πιο σημαδιακά εκείνα των Βρυξελλών στην Grand Place και του Παρισιού στις όχθες του Σηκουάνα.

Το Τελ Αβίβ θα φωταγωγήσει ένα άλλο σημαδιακό κτίριο, τουλάχιστον για τους λάτρεις της καλαθοσφαίρισης, το Γιάντ Ελιάου Αρένα, έδρα της γνωστής Μακάμπι Τελ Αβίβ. Παρομοίως, στη Βοστώνη θα φωταγωγηθεί το στάδιο της ιστορικής ομάδας των Celtics.

Όπως επισημαίνουν το ενδιαφέρον συγκρατεί το γεγονός ότι θα φωταγωγηθούν κτίρια σε πόλεις που υπάρχουν σημαντικές ελληνικές παροικίες, όπως, για παράδειγμα σε πόλεις της Αυστραλίας, της Γερμανίας, των ΗΠΑ και του Καναδά, αλλά και άλλες πόλεις, όπως η Λισαβόνα, το Ελσίνκι, το Ταλίν, το Βίλνιους και η Ρίγα. Τέλος, σημειώνουν πως δεν λείψανε και τα δυσάρεστα απρόοπτα, όπως για παράδειγμα στο Ντουμπάι, όπου λόγω εθνικού πένθους δεν θα πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες φωταγωγήσεις.

Αναλυτικότερα, στην Πορτογαλία θα φωταγωγηθεί η Κεντρική πλατεία της Λισσαβώνας Terreiro do Paco, στην Ιρλανδία το Δημαρχιακό Μέγαρο του Δουβλίνου, στη Φινλανδία το Μέγαρο της Κυβέρνησης στην Πλατεία Γερουσίας, στο Ελσίνκι, στη Γερμανία ο Πύργος του Ρήνου στο Ντύσσελντόρφ, τα Προπύλαια και το Γενικό Προξενείο στο Μόναχο, στην Τσεχία ο Πύργος Petrin στην Πράγα, στη Δανία το κτίριο της Συνομοσπονδίας Δανικών Βιομηχανιών στην Κοπεγχάγη, στην Εσθονία το Άγαλμα Πεσόντων και η πλατεία του Ταλίν, καθώς και η γέφυρα Kaarsid και το Θέατρο Vanemuine στο Ταρτού. Επίσης, στη Λιθουανία 4 κεντρικές γέφυρες στη Βίλνιους, στην Ουκρανία το δημαρχείο της Οδησσού κα το Δημοτικό Θέατρο στην είσοδο της Μαριούπολης, στη Μάλτα το συντριβάνι του Τρίτων, στην Αυστραλία το Old Treasury Building, Immigration Museum, Royal Exhibition Building, Bolte Bridge and Citylink Soundtube and Flinders Street στη Μελβούρνη, καθώς και η Opera House και το Δημαρχείο στο Σίνδευ, στη Λετονία το δημαρχείο της Ρίγας, στο Βέλγιο το δημαρχείο των Βρυξελλών και το αγαλματάκι Manneken Pis, στη Σλοβενία το κτίριο όπου διέμεινε ο Καποδίστριας στη Λουμπλιάνα, στη Γαλλία το δημαρχείο του Παρισιού, στην Αυστρία το κτίριο της ελληνικής πρεσβείας στη Βιέννη, στην Ισπανία το κτίριο της πρεσβείας στη Μαδρίτη, στον Καναδά το CN TOWER και το δημαρχείο του Τορόντο καθώς επίσης και οι Καταρράκτες του Νιαγάρα στο Οντάριο. Ακόμα, θα φωταγωγηθούν στη Ρουμανία το Πανεπιστήμιο και το Κοινοβούλιο στο Βουκουρέστι, στη Νορβηγία το HolmenKollen στο Όσλο, στις ΗΠΑ το δημαρχείο του Σαν Φραγκίσκο, οι γέφυρες Zakim Bridge, Longfellow και το στάδιο των CELTICS στη Βοστόνη, το δημαρχείο, τα αεροδρόμιοα G. Bush & W. Hobby και οι MONTROW BRIDGES στο Χιούστον, το δημαρχείο και το FERRIS WHEEL (Santa Monica) στο Λος Άντζελες, το δημαρχείο του Λος Άντζελες, το δημαρχείο Τάρπον Σπρινγκς στη Φλόριντα, το δημάρχειο, το MERCEDES BENZ ARENA και το SAVANNAH INTERNATIONAL CENTRE στην Ατλάντα, καθώς και στο αεροδρόμιο Lax, στην Ελβετία η πρεσβευτική κατοικία στη Βέρνη, στη Σλοβακία η πρόσοψη της ελληνικής πρεσβείας στην Μπρατισλάβα, στην Κροατία συντριβάνια σε κεντρική λεωφόρο του Ζάγκρεμπ, στη Βραζιλία το κτίριο Βιομηχανιών και την Πινακοθήκη στο Σάο Πάολο, στην Αργεντινή τα FLORARIS GENERICO, MONUMENTO DE LOS ESPANOLES, USINA DEL ARTE, PLANETARIO GALILEO GALILEI στο Μπουένος Άιρες, το EL BARQUITO DE PAPEL στο Ροζάριο, η Πλατεία Ανεξαρτησίας στη Μεντόσα και τα FARO DEL BICENTENARIO, CASA INDEPENDENCIA, CASA DE GOBIERNO στην Κόρδοβα, στη Βολιβία οι Τριπλές Γέφυρες και το δημαρχείο LΑ ΠΑΖ, στην Κύπρο το Παγκύπριο Λύκειο στη Λάρνακα, το Λύκειο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ στην Πάφο και το Λύκειο Παραλιμνίου.

Επιπροσθέτως, σημειώνεται πως στις 25η Μαρτίου οργανώνουν διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Κοιτίδες ελληνικού πολιτισμού και διασπορά» έξι Παγκόσμια Συμβούλια: Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών, Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών Εξωτερικού, Παγκόσμια Συνομοσπονδία Θεσσαλών, Παμμακεδονικές Ενώσεις Υφηλίου, Διεθνής Συνομοσπονδία Ποντίων Ελλήνων, Παγκόσμια Βλάχικη Αμφικτιονία. Τον πανηγυρικό θα εκφωνήσει ο πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθηγητής Νικόλαος Παπαϊωάννου.

Επίσης, θα ανακοινωθεί αύριο η πρωτοβουλία του γενικού γραμματέα Δημόσιας Διπλωματίας Γιάννη Χρυσουλάκη και της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Θεσσαλών ότι την 1.8.21 στις 18.21 όλοι οι απανταχού Έλληνες θα τραγουδήσουν τον Εθνικό Ύμνο.

Επισημαίνετα πως στην Αυστραλία θα πραγματοποιηθούν 200 εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση σε όλη τη διάρκεια του έτους.

Ενδεικτικά, στη Νέα Νότια Ουαλία, την Πέμπτη 25 Μαρτίου η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα οργανώνει συναυλία. Την ίδια ημέρα στη Μελβούρνη θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση της Ένωσης Θεσσαλονικέων «Λευκός Πύργος» σε συνεργασία με την Παμμακεδονική Ένωση Μελβούρνης και Βικτωρίας, υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, με έπαρση οκτώ ελληνικών σημαιών, ανάκρουση των εθνικών ύμνων Ελλάδας και Αυστραλίας, ενώ θα ακολουθήσει πρόγραμμα με χορευτικά συγκροτήματα.

Την Κυριακή στις 28 Μαρτίου στη Νέα Νότια Ουαλία, θα τελεστεί πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία και επίσημος εορτασμός της Εθνικής Επετείου από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας και την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα ΝΝΟ. Παρουσία όλων των αρχιερέων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας και προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου, Μακαρίου, θα τελεστεί Θεία Λειτουργία και εν συνεχεία δοξολογία στον Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού στο Redfern. Κατόπιν θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων στο Martin Place, παρέλαση προς το Sydney Opera House, μηνύματα επισήμων, πανηγυρικός της ημέρας, απαγγελία ποιημάτων, προβολές οπτικο-ακουστικού υλικού και παρουσίαση παραδοσιακού μουσικοχορευτικού προγράμματος: Sydney

Επίσης, στις 28 Μαρτίου στη Μελβούρνη θα πραγματοποιηθεί εορταστική διαδικτυακή εκδήλωση για την επαναλειτουργία του ορθόδοξου ναού του Ευαγγελισμού της Αν. Μελβούρνης που είχε καταστραφεί από πυρκαγιά. Είναι ο πιο παλιός ορθόδοξος ναός στη Βικτώρια από το 1901. Προγραμματίζεται η μετάδοση της λειτουργίας από το ναό, θα ακολουθήσουν ομιλίες και επετειακές εκδηλώσεις (υπό την αιγίδα της Επιτροπής «Ελλάδα2021».

Κύπρος: Φωταγώγηση Μεγάρου Γλαύκος Κληρίδης προς τιμήν των 200 χρόνων από την επανάσταση του 1821

Παρουσία του πρέσβη της Ελλάδας στην Κύπρο, Θεοχάρη Λαλάκου και του προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αβέρωφ Νεοφύτου καθώς και της ηγεσίας του κόμματος, φωταγωγήθηκε σήμερα το μέγαρο Γλαύκος Κληρίδης στα χρώματα της Ελλάδας, τιμώντας τη συμπλήρωση των 200 χρόνων από την επανάσταση του 1821.

Ο πρέσβης της Ελλάδας, αφού συνεχάρη τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, στο χαιρετισμό του σημείωσε ότι είναι μια εκδήλωση εθνικού και πατριωτικού περιεχομένου που ταιριάζει στη μεγάλη επέτειο που ξημερώνει αύριο, της 25ης Μαρτίου. Ο κ. Λαλάκος έκανε αναφορά στους άρρηκτους δεσμούς μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, όπως αποτυπώνονται μέσα από τους κοινούς αγώνες όσο και στη συνεισφορά της Κύπρου στον αγώνα του έθνους σε όλα τα επίπεδα.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, τόνισε ότι η σημερινή μέρα είναι μέρα-ορόσημο για τον απανταχού Ελληνισμό και τους Έλληνες όπου γης. «Όπως λοιπόν το 1821, η εθνεγερσία είχε στόχο να απαλλάξει την Ελλάδα από τον σκοταδισμό του τουρκικού ζυγού, χαρίζοντας στους Έλληνες την ελευθερία να δράσουν ξανά δημιουργικά, έτσι και σήμερα οι αγώνες του κυπριακού ελληνισμού έχουν ένα στόχο: Με πρόταγμα τον πατριωτικό ρεαλισμό, τη σωφροσύνη και τον διάλογο, να τερματίσουμε την κατοχή και να επιτύχουμε την επανένωση της Κύπρου». Ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού κατέληξε λέγοντας: «Υποκλινόμαστε στη μεγάλη εθνική επέτειο της ελληνικής επανάστασης και στον αγώνα των Ελλήνων, καλώντας και σήμερα τον κυπριακό ελληνισμό να μετουσιώσει σε πράξη το μεγαλείο των ηρώων του 1821. Με την απαιτούμενη εθνική ομοψυχία, λαός και πολιτική ηγεσία, να συνεχίσουμε αταλάντευτοι τις προσπάθειες προς κάθε κατεύθυνση, μέχρι την επίτευξη της οριστικής απαλλαγής της κατοχής και της επανένωσης της Κύπρου σε συνθήκες μόνιμης ασφάλειας και ευημερίας για το σύνολο του λαού μας».

Κύπρος: Φωταγωγήθηκαν υπουργείο Παιδείας, Παγκύπριο Γυμνάσιο, Πλατεία Ελευθερίας, Δημαρχείο Στροβόλου

Το Παγκύπριο Γυμνάσιο, όπου κατά τα ιστορικά ευρήματα γίνονταν συναντήσεις ανάμεσα στα μέλη της Φιλικής εταιρείας και τους Κυπρίους αγωνιστές του 21, το κτίριο του υπουργείου Παιδείας Κύπρου, η Πλατεία Ελευθερίας στη Λευκωσία, καθώς και το Δημαρχείο Στροβόλου, τον Δήμο απ’ όπου καταγόταν ο Εθνομάρτυρας, Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός, ο οποίος ηγήθηκε της Κυπριακής ομάδας των αγωνιστών της Επανάστασης φωταγωγήθηκαν το βράδυ της Τετάρτης 24 Μαρτίου 2021 στα χρώματα της Γαλανόλευκης.

Με αφορμή τα 200 χρόνια από την Εθνική Παλιγγενεσία, οι πρωτοβουλίες θα διαρκέσουν για αρκετές ημέρες, ενώ μέσα στα επόμενα 24ωρα και άλλα σημεία σε ολόκληρη την Κύπρο αναμένεται να »ντυθούν» σε λευκό και γαλάζιο χρώμα.

Ιταλία: Το δημαρχιακό μέγαρο της Ρώμης θα φωτιστεί την Πέμπτη με το μπλε της Ελλάδας

Το δημαρχιακό μέγαρο της Ρώμης Καπιτώλιο θα φωτιστεί την Πέμπτη με το μπλε της Ελλάδας. Και στην Ιταλία τιμάται η αυριανή εθνική επέτειος της χώρας μας. Το δημαρχιακό μέγαρο της Ρώμης, το Καπιτώλιο, ένα από τα εμβληματικότερα κτήρια της ιταλικής πρωτεύουσας, μετά από ενέργειες της πρεσβείας μας, θα φωτιστεί αύριο το βράδυ με το «μπλε» της Ελλάδας. Οι κάτοικοι της Αιώνιας Πόλης θα μπορούν να διαβάσουν, σε μπλε φόντο, την φράση «Grecia, 200 anni di libertà», Ελλάδα, 200 χρόνια ελευθερίας.