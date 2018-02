Γερμανία: Χωρίς σαφή εικόνα για την Ευρώπη ο Συνασπισμός

Μετά από μια εβδομάδα εντατικών συνομιλιών, οι Γερμανοί διαπραγματευτές για το συνασπισμό κατέληξαν στους ακρογωνιαίους λίθους του νέου τους προγράμματος. Ωστόσο, παραμένει αβέβαιο το γεγονός αν η νέα κυβέρνηση μπορεί να συμμετάσχει ενεργά στις ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις της ΕΕ. Η EURACTIV Γερμανίας μεταδίδει.

Η επερχόμενη ψηφοφορία για το συνέδριο του κόμματος SPD αποτελεί δαμόκλειο σπάθη για την τελική απόφαση με στόχο το σχηματισμό νέας κυβέρνησης.

Σε αντιδιαστολή με την προεκλογική εκστρατεία της Άνγκελα Μέρκελ που δεσμεύεται να συμμορφωθεί με τους συμφωνημένους κλιματικούς στόχους για τη Γερμανία και ύστερα από την επίπληξη της υπουργού Περιβάλλοντος, Barbara Hendricks, σχετικά με το αποτύπωμα CO2 της χώρας στις μεταφορές και τη γεωργία, η χώρα φαίνεται ότι δεν θα μπορέσει να τηρήσει τις δεσμεύσεις της.

Η Γερμανία δεσμεύτηκε να μειώσει τις εκπομπές CO2 κατά 40% έως το 2020 σε σύγκριση με το 1990. Μέχρι το 2030 οι εκπομπές αναμένεται να μειωθούν κατά 55% και έως το 2050 κατά 80-95%. Οι αποτυχίες της τωρινής κυβέρνησης να συμμορφωθούν με το ποσοστό αυτό, αναφέρονται στο προσχέδιο του συνασπισμού ως «τρύπα», η οποία πρέπει να κλείσει «άμεσα».

Αναφορικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το μερίδιό τους στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να ανέλθει σε 65% έως το 2030. Η κ. Hendricks βλέπει το γεγονός αυτό ως εγγύηση για το ότι η Γερμανία βρίσκεται «σε καλό δρόμο», ώστε να καταστεί «πρωτοπόρος στην προστασία του κλίματος».

«Δεν θα επικεντρωθούμε σε μια φιλοσοφία εξόδου, αλλά σε μια ρεαλιστική μείωση του CO2 στην παραγωγή ενέργειας», δήλωσε ο κυβερνήτης της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας και διαπραγματευτής του CDU, Armin Laschet.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με ισχυρισμούς, η Γερμανία θα ασχοληθεί περισσότερο με την ενίσχυση της ΕΕ και κυρίως με τις φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις του προέδρου Μακρόν για την Ευρωζώνη.

Εντούτοις, ο βαθμός στον οποίο οι προσπάθειες αυτές αναμένεται να προχωρήσουν παραμένει αβέβαιος. Γενικά, η νέα γερμανική κυβέρνηση θα επιδείξει την προθυμία της για «υψηλότερες γερμανικές συνεισφορές στον προϋπολογισμό της ΕΕ».

Σουλτς και Μέρκελ δείχνουν προετοιμασμένοι να συγκεκριμενοποιήσουν τις διαδικασίες για τις μεταρρυθμίσεις.

Ο διευθυντής του Centre for Applied Economic Research of the Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Ulrich van Suntum, δήλωσε: «Τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι χειρότερα, αλλά τελικά πρόκειται για διαδικασία business as usual. Τα σχέδια της Ευρώπης ισοδυναμούν με την περαιτέρω κοινωνικοποίηση του χρέους».