Επιστολή Στ. Κυμπουρόπουλου και 40 ευρωβουλευτών προς τη φον ντερ Λάιεν για την «ασφάλεια των δημοσιογράφων στην ΕΕ»

Επιστολή σχετικά με την ασφάλεια και τη σωματική ακεραιότητα των δημοσιογράφων στην ΕΕ προς την πρόεδρο τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, απέστειλε ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, με αφορμή τη «βάναυση δολοφονία του Έλληνα δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ». Την επιστολή συνυπογράφουν 40 ευρωβουλευτές από έξι (6) διαφορετικές πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Πρόκειται γι’ άλλη μια απεχθή πράξη, η οποία ακολουθεί τη δολοφονία της Daphne Caruana Galizia στη Μάλτα το 2017 και του Ján Kuciak στη Σλοβακία το 2018», σημειώνεται στην επιστολή, στην οποία τονίζεται ότι «δυστυχώς, οι φυσικές απειλές και η βία κατά των δημοσιογράφων έχουν αυξηθεί».

«Αυτά τα εγκλήματα μπορούν να οδηγήσουν στην αυτο-λογοκρισία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και, ως εκ τούτου, έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην ελευθερία της έκφρασης, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου», αναφέρεται, σε άλλο σημείο της επιστολή.

Επιπλέον, ο κ. Κυμπουρόπουλος και οι 40 ευρωβουλευτές υπενθυμίζουν ότι «ο Τύπος διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στη λειτουργία μιας δημοκρατικής κοινωνίας», υπογραμμίζουν ότι «ο ρόλος των δημοσιογράφων είναι καθοριστικής σημασίας για μια δημοκρατική κοινωνία, βασισμένη στο κράτος δικαίου» και τονίζουν ότι ο Τύπος «διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση μιας ανοιχτής και έντονης δημόσιας συζήτησης, ενισχύοντας έτσι την εμπιστοσύνη του κοινού στις δημοκρατικές μας διαδικασίες».

«Πρέπει να τελειώνουμε με το αίσθημα ατιμωρησίας για εγκλήματα κατά δημοσιογράφων», αναφέρεται στην επιστολή, με την οποία καλούν την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της για να διασφαλίσει «την ασφάλεια και τη φυσική ακεραιότητα των δημοσιογράφων στην ΕΕ».

Μάλιστα, προτείνεται και «η ταχεία έγκριση Σύστασης για την ασφάλεια των δημοσιογράφων, όπως περιγράφεται στο Σχέδιο Δράσης για την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία», η οποία «θα πρέπει να εστιάζει στις απειλές εναντίον γυναικών δημοσιογράφων, οι οποίες, επίσης, υπόκεινται όλο και περισσότερο σε διαδικτυακές και σωματικές απειλές». Κάτι, που, όπως αναφέρεται, «θα είναι ένα σημαντικό πρώτο μήνυμα στους δράστες, αλλά, κυρίως, στους συμπολίτες μας ότι η ΕΕ λαμβάνει σοβαρά υπόψη το ζήτημα και δεσμεύεται να διατηρήσει την ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης και τη δημοκρατική διαδικασία».

Η επιστολή κοινοποιείται και στην αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για θέματα Αξιών και Διαφάνειας, Βέρα Γιούροβα.

Χρυσ. Μπίκ.

*Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής στα ελληνικά και αγγλικά

«Αγαπητή κυρία πρόεδρε Von der Leyen

Αγαπητή κυρία αντιπρόεδρε Jourová,

Σας γράφουμε σχετικά με τη βάναυση δολοφονία του Έλληνα δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ.

Πρόκειται γι’ άλλη μια απεχθή πράξη, η οποία ακολουθεί τη δολοφονία της Daphne Caruana Galizia στη Μάλτα το 2017 και του Ján Kuciak στη Σλοβακία το 2018.

Δυστυχώς, οι φυσικές απειλές και η βία κατά των δημοσιογράφων έχουν αυξηθεί.

Αυτά τα εγκλήματα μπορούν να οδηγήσουν στην αυτο-λογοκρισία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και, ως εκ τούτου, έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην ελευθερία της έκφρασης, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Ο Τύπος διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στη λειτουργία μιας δημοκρατικής κοινωνίας. Ο ρόλος δε των δημοσιογράφων είναι καθοριστικής σημασίας για μια δημοκρατική κοινωνία, βασισμένη στο κράτος δικαίου. Επιπλέον, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση μιας ανοιχτής και έντονης δημόσιας συζήτησης, ενισχύοντας έτσι την εμπιστοσύνη του κοινού στις δημοκρατικές μας διαδικασίες.

Από αυτήν την άποψη, πρέπει να τελειώνουμε με το αίσθημα ατιμωρησίας για εγκλήματα κατά δημοσιογράφων.

Επομένως, σας καλούμε να χρησιμοποιήσετε όλα τα μέσα που έχετε στη διάθεσή σας για να διασφαλίσετε την ασφάλεια και τη φυσική ακεραιότητα των δημοσιογράφων στην ΕΕ.

Αυτό περιλαμβάνει την ταχεία έγκριση σύστασης για την ασφάλεια των δημοσιογράφων, όπως περιγράφεται στο Σχέδιο Δράσης για την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Η σύσταση θα πρέπει να εστιάζει στις απειλές εναντίον γυναικών δημοσιογράφων, οι οποίες επίσης υπόκεινται όλο και περισσότερο σε διαδικτυακές και σωματικές απειλές.

Πιστεύουμε ότι θα είναι ένα σημαντικό πρώτο μήνυμα στους δράστες, αλλά, κυρίως, στους συμπολίτες μας ότι η ΕΕ λαμβάνει σοβαρά υπόψη το ζήτημα και δεσμεύεται να διατηρήσει την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και τη δημοκρατική διαδικασία.

Με εκτίμηση,

Στέλιος Κυμπουρόπουλος»

Η επιστολή στα αγλλικά

«Dear President von der Leyen,

Dear Vice-President Jourová,

We are writing to you in relation to the brutal killing of the Greek journalist George Karaivaz.

It is regrettably another despicable act, which follows the assassination of Daphne Caruana Galizia in Malta in 2017 and of Ján Kuciak in Slovakia in 2018.

Physical threats and violence against journalists have been, unfortunately, on the rise.

These crimes can lead to media’s self-censorship and therefore, have a grave chilling effect on freedom of expression, as enshrined in Article 10 of the European Convention on Human Rights.

Press has a vital role to play in the functioning of a democratic society. Journalists’ public watchdog role is crucial for a democratic society, based on the rule of law. Moreover, it has an instrumental role in ensuring an open and vigorous public debate, thereby reinforcing the public’s trust in our democratic processes.

In this regard, we need to do away with the sense of impunity for crimes against journalists.

Therefore, we call upon you to use all means at your disposal towards guaranteeing the safety and physical integrity of journalists in the EU.

This includes a swift adoption of a Recommendation on the safety of journalists, as outlined in the 2020 European Democracy Action Plan. The Recommendation should have a significant focus on threats against women journalists, who are also increasingly subject to online and offline threats.

We believe it will be an important first signal to the perpetrators but, primarily, to our fellow citizens that the EU is taking the matter seriously and is committed to preserve media freedom and the democratic process.

Yours sincerely,

Stelios Kympouropoulos»