της Μαρίας Ακριβού

Στη δημιουργία ενός κοινωνικού συμβολαίου στον 21ο αιώνα, το οποίο θα αποτελέσει παράδειγμα για τη νέα γενιά επιχειρηματιών, στρέφονται σε παγκόσμιο επίπεδο επιχειρηματικοί ηγέτες, πολιτικοί, ακαδημαϊκοί, κοινωφελή ιδρύματα, ΜΚΟ, καθώς και οι ανά τον κόσμο καλλιτεχνικοί αστέρες, καθώς κατανοούν ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα και ότι ο σεβασμός απέναντι στο περιβάλλον και την κοινωνία είναι ζήτημα ηθικής και όχι υποχρέωση.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και ο αντίκτυπος που έχει στην κοινωνία, η «πράσινη» ανάπτυξη, η σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για την ενίσχυση της οικονομικής υγείας, οι πρωτοβουλίες που απαιτούνται ώστε να γiνουν οι πόλεις μας πιο δημιουργικές και βιώσιμες, είναι μερικά μόνο από τα ζητήματα που τίθενται προς εξέταση.

Έρευνα του Χάρβαρντ, η οποία νααζητούσε τους λόγους για τους οποίους κάποιες επιχειρήσεις δίνουν έμφαση στο άνοιγμα νέων αγορών, στην κάλυψη των αναγκών των μετόχων, παρουσιάζουν δεκτικότητα και προσαρμογή στις αλλαγές, ενώ έχουν βάλει την υποχρέωση απέναντι στο κοινωνικό σύνολο στον πυρήνα της στρατηγικής τους.

Σε ξεχωριστή έρευνα της Fitch Solutions υπογραμμίζεται ότι ο παράγοντας βιωσιμότητα έχει μπει ψηλά στην αντζέντα των επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν αρχίσει να αλλάζουν προτεραιότητες και αυτό δεν αφορά μόνο τις μεγάλες φαρμακευτικές, τις πετρελαϊκές, τις εταιρίες φυσικού αερίου και τροφίμων, αλλά το σύνολο της επιχειρηματικής αλυσίδας, που λαμβάνει σοβαρά υπόψη το συγκεκριμένο στοιχείο, όταν πρόκειται να πάρει μια σημαντική επενδυτική απόφαση. Σύμφωνα με τη Μαρίνα Πετρολέκκα, Global Head of Industry Research της Fitch Solutions, η «κοινωνική» στροφή που έχει συντελέσει το τελευταίο διάστημα αποδίδεται στο ότι ενισχύονται η νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο, αυξάνονται οι προτιμήσεις των καταναλωτών για φιλικά προς το περιβάλλον αγαθά, αλλά και στο γεγονός ότι υπάρχει ένας έντονος ακτιβισμός ανθρώπων υψηλού κοινωνικού προφίλ προς αυτή την κατεύθυνση.

Με δεδομένο ότι από το 2021 σταματούν οριστικά από την αγορά πλαστικά μιας χρήσης (από μπατονέτες μέχρι… καλαμάκια), την υφιστάμενη ελάχιστη κοστολόγηση της πλαστικής σακούλας στα καταστήματα, που έχει στρέψει τους καταναλωτές στην υιοθέτηση υφασμάτινης τσάντας, αλλά και την ανάδυση των ηλεκτροκίνητων οχημάτων, η χρήση των οποίων θα οδηγήσει σε μείωση της κατανάλωσης πετρελαίου, η κα Πετρολέκκα εκτιμά ότι θα δούμε να καταγράφεται εντυπωσιακή πρόοδος σε ό,τι αφορά το περιβάλλον.

Στους κλάδους που δεν έχουν συμμορφωθεί όσο θα έπρεπε με τις παγκόσμιες περιβαλλοντικές επιταγές, αποκαλύπτει ότι το 23% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα προέρχεται από.. τη γεωργία, έναν φαινομενικά «πράσινο» κλάδο, με το εν λόγω ποσοστό να θεωρείται το υψηλότερο και να βρίσκεται πάνω ακόμη και από τη ναυτιλία και την αεροπλοΐα!

Ένα είναι πάντως σίγουρο: ότι η λογική του «doing well by doing good» αποδίδει και ότι όντως έχει αποτελέσματα τα οποία, σύμφωνα με τον επικεφαλής του Ινστιτούτου Φήμης στη Βοστόνη, Stephen Hahn- Griffiths, μπορούν να μετρηθούν.

Ο ίδιος επισημαίνει πως από την αξιολόγηση μιας σειράς στατιστικών στοιχείων προκύπτει ότι «το 40% της φήμης μιας εταιρείας σχετίζεται άμεσα με τις δράσεις εταιρικής ευθύνης», και προσθέτει πως ο συγκεκριμένος δείκτης παίζει ρόλο στη χρηματιστηριακή κεφαλαιοποίηση ή στη συνολική αξία των μετοχών μιας εταιρίας. «Η ΕΚΕ έχει «πολλαπλασιαστική επίδραση» όταν πρόκειται για την αξία μιας εταιρείας. Όμως απαιτείται η ανάληψη ρίσκου, για αυτό και οι διοικήσεις θα πρέπει να έχουν κότσια» είναι το μήνυμα που περνά.