ΤΑΙΠΕΔ: Επτά επενδυτικά σχήματα στην επόμενη φάση για το Λιμάνι Ηγουμενίτσας

Interested Party / Ενδιαφερόμενος Description / Περιγραφή

Grimaldi Euromed / Minoan Lines (Μινωικές Γραμμές ANE) Grimaldi Euromed, is part of the Grimaldi Group, a multinational logistics Group specialised in the operation of roll-on/roll-off vessels, car carriers and ferries. Through its maritime services, the company transports cars, any type of rolling cargo, containers, palletised/unitised cargo and passengers. In addition, the Grimaldi Group operates a network of about twenty terminals in Europe, Egypt and the USA, handling rolling cargo, containers and general cargo. Minoan Lines is also part of the Grimaldi Group with a fleet of 6 ships. H Grimaldi Euromed ανήκει στον ‘Ομιλο Grimaldi, έναν πολυεθνικό όμιλο εφοδιαστικής αλυσίδας που ειδικεύεται στη λειτουργία πλοίων roll-on / roll-off, μεταφορών αυτοκινήτων και πλοίων. Μέσω των θαλάσσιων υπηρεσιών της, η εταιρεία μεταφέρει αυτοκίνητα, κάθε είδους τροχήλατο φορτίο, εμπορευματοκιβώτια, παλετοποιημένα / ενοποιημένα φορτία και επιβάτες. Επιπλέον, ο Όμιλος Grimaldi λειτουργεί ένα δίκτυο περίπου είκοσι τερματικών στην Ευρώπη, την Αίγυπτο και τις ΗΠΑ, για το διαχείριση τροχήλατου και γενικού φορτίου καθώς και εμπορευματοκιβωτίων. Οι Μινωικές Γραμμές είναι επίσης εταιρεία του Ομίλου Grimaldi με στόλο 6 πλοίων.

Quintana Infrastructure & Development (owned by Robertson Family) It is a US, privately owned, investment holding and operating company focused in energy & power infrastructure assets, data and technology infrastructure, industrial end market and resource management including sea ports and inland terminals, resource transport and processing. Είναι αμερικανική, ιδιωτική εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου και διαχείρισης εταιρειών που επικεντρώνεται στους τομείς των ενεργειακών υποδομών, υποδομών δεδομένων και τεχνολογίας, βιομηχανικής αγοράς και διαχείριση πόρων, συμπεριλαμβανομένων θαλάσσιων λιμένων και τερματικών, μεταφοράς και επεξεργασίας φυσικών πόρων.

Portek International Ltd Portek is a subsidiary of Japanese Mitsui & Co. Ltd., headquartered in Singapore with offices in over 10 countries throughout Asia, Europe and Africa. The company is an operator of 7 medium-sized ports and an one-stop provider of port equipment engineering and information technology solutions to ports around the world. Η Portek είναι θυγατρική της Ιαπωνικής Mitsui & Co. Ltd., με έδρα τη Σιγκαπούρη και γραφεία σε περισσότερες από 10 χώρες σε όλη την Ασία, την Ευρώπη και την Αφρική. Η εταιρεία διαχειρίζεται 7 λιμένες μεσαίου μεγέθους και παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις λιμενικού μηχανολογικού εξοπλισμού και τεχνολογίας σε λιμάνια σε όλο τον κόσμο.

Aegean Oil Aegean Oil is part of the Aegean Group, owned by the Melissanidis family, consisting of 5 business lines involved in the Greek petroleum market, marine lubricants, energy commodities trading mainly related to oil and gas, environmental services providing transport and treatment of oil residues from ships and land-based units, as well as shipping agency services. H εταιρεία ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ, είναι μέρος του Ομίλου Aegean, που ανήκει στην οικογένεια Μελισσανίδη και αποτελείται από 5 επιχειρηματικούς κλάδους με δραστηριότητες στην ελληνική αγορά πετρελαιοειδών, λιπαντικά ναυτιλίας, εμπόριο ενεργειακών προϊόντων, σχετικών κυρίως με πετρέλαιο και φυσικό αέριο, περιβαλλοντικές υπηρεσίες μεταφοράς και επεξεργασίας καταλοίπων πετρελαίου από πλοία και μονάδες ξηράς καθώς και υπηρεσίες ναυτιλιακής πρακτόρευσης.

ANEK Lines ANEK Lines is a Greek passenger & cargo shipping company that mainly serves the international routes of the Adriatic Sea and domestic routes of Greece, through its fleet of 9 privately-owned vessels, of Greek ship registry. The company is listed on the Athens Stock Exchange. Η ANEK Lines είναι μια ελληνική εταιρεία μεταφοράς επιβατών και φορτίου, η οποία κατά κύριο λόγο εξυπηρετεί διεθνή δρομολόγια της Αδριατικής Θάλασσας και εσωτερικά δρομολόγια της Ελλάδας, μέσω του στόλου της 9 ιδιωτικών πλοίων, ελληνικού νηολογίου. Η εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Archirodon Group BV The Archirodon Group is a Greek construction company that provides construction and maintenance services relating to maritime infrastructure and other international EPC (Engineering, Procurement and Construction) projects. Its main fields of activities include marine, dredging and land reclamation, for the oil and gas, power and water industries as well as electromechanical and geotechnical services. Ο Όμιλος Archirodon είναι ελληνική κατασκευαστική εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες κατασκευής και συντήρησης έργων που σχετίζονται με θαλάσσιες υποδομές και άλλα διεθνή έργα EPC (Μελέτη, Προμήθεια και Κατασκευή). Οι κύριοι τομείς δραστηριοτήτων της περιλαμβάνουν θαλάσσια έργα, βυθοκόρηση και χερσαία αποκατάσταση για τις βιομηχανίες πετρελαίου και φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας και νερού καθώς και ηλεκτρομηχανολογικές και γεωτεχνικές υπηρεσίες.

Όμιλος Trident Hellas Part of the US Trident Group that provides global security solutions and related consulting services, through the application of manpower, strategic relationships, technology, training and support primarily to maritime clients (shipping companies, cruise lines, ports) as well as air and land security services. Μέρος του αμερικανικού Ομίλου Trident που παρέχει παγκόσμιες λύσεις ασφάλειας και συναφείς συμβουλευτικές υπηρεσίες, μέσω της παροχής ανθρώπινου δυναμικού, στρατηγικών σχέσεων, τεχνολογίας, εκπαίδευσης και υποστήριξης πρωτίστως σε ναυτιλιακούς πελάτες (ναυτιλιακές εταιρείες, κρουαζιερόπλοια, λιμάνια), καθώς και υπηρεσίες αεροπορικής και χερσαίας ασφάλειας.

Attica A.E ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (Attica Group) ATTICA SA HOLDINGS (Attica Group) is the ATHEX-listed parent company of Superfast Ferries, Blue Star Ferries and Hellenic Seaways. The Group specialises in the provision of maritime transport services for passengers and trucks in the Eastern Mediterranean, serving 60 destinations, both in Greece and abroad (Greece-Italy and Morocco-Spain routes) through its fleet of 32 passenger-car ferries and speedboats. Η ATTICA SA HOLDINGS (Attica Group) είναι η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών μητρική εταιρεία των Superfast Ferries, Blue Star Ferries και Hellenic Seaways. Η εταιρεία ειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφορών επιβατών και φορτηγών στην Ανατολική Μεσόγειο, εξυπηρετώντας 60 προορισμούς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό (διαδρομές Ελλάδα-Ιταλία και Μαρόκο-Ισπανία) μέσω ενός στόλου 32 επιβατικών πλοίων και ταχύπλοων.