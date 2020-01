Ρυθμιστικό πλαίσιο για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ετοιμάζει ο Δήμος Αθηναίων

«Ο έλεγχος και οι αποφάσεις για το καθεστώς των βραχυχρόνιων μισθώσεων πρέπει, από την πολιτεία, να περάσει στους Δήμους και ο Δήμος Αθηναίων να αναλάβει να διαμορφώσει ένα νέο καθεστώς».

Ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης κατά την παρουσία του στο 2ο Συνέδριο με τίτλο « The Best For The Guest», αναγνώρισε ότι οι βραχυχρόνιες μισθώσεις έχουν σηκώσει ένα …κύμα που μας έχει καλύψει όλους, λαμβάνοντας θετικές και αρνητικές διαστάσεις. «Οι μεγάλες πρωτεύουσες έχουν διαμορφώσει η κάθε μία ένα διαφορετικό μοντέλο. Η Βαρκελώνη, το Λονδίνο ,τη Νέα Υόρκη έχουν διαμορφώσει το δικό τους, σημειώνοντας ότι καθορίζεται από τους Δήμους και όχι από την κρατική εξουσία.

Ο Δήμος εξορισμού είναι πιο κοντά στους πολίτες και στις τοπικές κοινωνίες, ενώ η κεντρική εξουσία είναι σε μία απόσταση» τόνισε.

Ο Δήμαρχος ανακοίνωσε ότι έχει καταθέσει πρόταση στην κυβέρνηση να αναλάβει ο Δήμος την πρωτοβουλία για τη θεσμοθέτηση κανόνων για τη βραχυχρόνια μίσθωση.

Η βραχυχρόνια μίσθωση, είπε ο κ. Μπακογιάννης, «είναι ευλογία αλλά και κατάρα. Από εμάς εξαρτάται ποιο από τα δύο θα είναι». Ενώ, τάχθηκε κατά των οριζόντιων μέτρων και της λογικής «πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι».

Πρότεινε ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα ανά γεωγραφική περιοχή.

«Υπάρχουν περιοχές που έχουν φτάσει στα όρια του κορεσμού. Δεν θέλουμε να γίνει η Αθήνα ένα τουριστικό πάρκο και, την ίδια στιγμή, έχουμε περιοχές που θα θέλαμε περισσότερες. Ο δήμαρχος Αθηναίων δεν άνοιξε περισσότερο τα χαρτιά και αρκέστηκε να πει ότι πολύ σύντομα θα είναι έτοιμος να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη πρόταση, επισημαίνοντας ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο θα είναι προϊόν διαβούλευσης, καθώς πρόκειται για ένα σύγχρονο και περίπλοκο ζήτημα.

Στην Αθήνα δόθηκε μια οικονομική ένεση από τη βραχυχρόνια μίσθωση, η οποία σε αξία ανήλθε στο 1,5 δις. ευρώ το 2018. Ακόμη, ο δήμαρχος Αθηναίων έθεσε ως στόχο η πρωτεύουσα να φθάσει τα 10 εκατομμύρια τουρίστες από 5,5 εκατ. σήμερα σε μία δεκαετία.

Στο πάνελ της συζήτησης ήταν ο κ. Στράτος Παραδιάς, πρόεδρος των ιδιοκτητών ακινήτων και κατέθεσε μία πρόταση προς την κυβέρνηση ως αντίβαρο στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Πρότεινε να μειωθεί ο φορολογικός συντελεστής κατά 10% σε όλες τις κατηγορίες έτσι ώστε ο συντελεστής από 15% να γίνει 5%, και από 35% να μειωθεί στο 25% ως δέλεαρ προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων να προσφέρουν τα ακίνητα τους στους μακροπρόθεσμες μισθώσεις. ‘Έμμεσα αναγνώρισε ότι οι βραχυπρόθεσμες μισθώσεις προσφέρονται για φοροδιαφυγή με τους ιδιοκτήτες να αναζητούν τρόπους να γλιτώνουν τη φορολογία. Στελέχη της αγοράς που παρευρέθηκαν στο συνέδριο τόνισαν ότι δεν μπορεί το καθεστώς της βραχυχρόνια μίσθωσης να λειτουργεί για 60 ή 90 ημέρες. Τόνισαν ότι ο αριθμός μητρώου είναι ένα βήμα προς στη σωστή κατεύθυνση και μέχρι σήμερα τον έχουν λάβει 60.000 ιδιοκτήτες ενώ η αγορά διαθέτει από 90.000 έως 120.000 ακίνητα στη βραχυχρόνια μίσθωση . Θεωρούν ότι ο μεγάλος ανταγωνισμός έρχεται από εταιρείες που μπαίνουν δυναμικά στην αγορά με σημαντικό αριθμό ακινήτων αλλάζοντας τα δεδομένα ενώ η φιλοσοφία του θεσμού είναι να δοθεί μια ευκαιρία στα φυσικά πρόσωπα για επιπλέον εισόδημα που σε ετήσια βάση να φτάνει τα 12.000 ευρώ. Τα ίδια αποκάλυψαν ότι ο ανταγωνισμός έχει φέρει σημαντική πτώση των τιμών σε βαθμό που η ημερήσια διαμονή προσφέρεται προς 15 ευρώ από 50 ευρώ που ήταν μέχρι πρότινος σε κάποιες περιοχές.