Πρόγραμμα Endeavor Scale-up: Ανακοινώθηκαν οι εταιρείες του δεύτερου κύκλου του προγράμματος

Το Endeavor Scale-Up είναι ένα τοπικό πρόγραμμα επιτάχυνσης πολλά υποσχόμενων εταιρειών, το οποίο ξεκίνησε πρόσφατα η Endeavor Greece.

Μέσω ενός Τοπικού Πάνελ Επιλογής, που διεξάγεται κάθε έξι μήνες, η Endeavor καλεί τους υποψήφιους επιχειρηματίες να αποδείξουν στα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου αλλά και στους μέντορες του δικτύου, ότι έχουν τις προοπτικές για παγκόσμια ανάπτυξη, δημιουργία θέσεων εργασίας και προσέλκυση πλούτου στην τοπική οικονομία. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη των εταιρειών στο πρόγραμμα, είναι να πληρούν τα εξής κριτήρια: είτε α) να έχουν λάβει συνολική χρηματοδότηση μεγαλύτερη των €5εκ., είτε β) να έχουν συγκεντρώσει στον Seed γύρο τους περισσότερα από €2εκ., είτε γ) να έχουν σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) που ξεπερνά το 75% τα 3 τελευταία έτη.

Οι νέες εταιρείες που εντάσσονται στον 2ο Κύκλο του Endeavor Scale-up program είναι οι:

Apifon – παρέχει μία πλατφόρμα μαζικής αποστολής και διαχείρισης μηνυμάτων και στο πελατολόγιό της ανήκουν εταιρείες όπως η Viber, Alpha Bank, NBG, Eurobank, Praktiker, AB Vasilopoulos, κ.ά.

Fantasy Sports Interactive – αποτελεί τον πάροχο Fantasy Sports Software για τη βιομηχανία sports betting και παιγνίων, και συνεργάζεται με τους μεγαλύτερους περιφερειακούς φορείς όπως ΟΠΑΠ, Scientific Games και Cashpoint

Futurae Technologies AG – παρέχει εύχρηστα εργαλεία ελέγχου ταυτοποίησης πολλών παραγόντων σε εταιρικούς πελάτες στον οικονομικό, ασφαλιστικό και τραπεζικό κλάδο

PD Neurotechnology – η εταιρεία υψηλής τεχνολογίας που αναπτύσσει, παράγει και πωλεί συστήματα που στοχεύουν στην υποστήριξη ασθενών με κινητικές διαταραχές

Procureship – παρέχει μια δυναμική διαδικτυακή πλατφόρμα για ναυτιλιακές εταιρείες και προμηθευτές πλοίων. Μέχρι σήμερα, έχει διευκολύνει τη διαδικασία προμηθειών 900+ πλοίων και έχει ένα δίκτυο 3.000+ προμηθευτών.

Safesize – μέσω του 3D scanning, η εταιρεία προσφέρει μοναδικές, εξατομικευμένες προτάσεις για αγορά παπουτσιών. Έχει 2000+ πελάτες λιανικής, ενώ συνεργάζεται με κολοσσούς όπως το Intersport, Decathlon, Sport 2000 και Sportsdirect

Savings United – ο συνεργάτης παροχής κουπονιών για premium εταιρίες media, με παρουσία σε 10+ χώρες και συνεργασία με κορυφαίους εκδοτικούς οίκους παγκοσμίως όπως το The Wall Street Journal, The Telegraph και The Independent.

Seervision – παρέχει ένα λογισμικό αυτοματισμού κάμερας, με στόχο τη διευκόλυνση της παραγωγής ζωντανών βίντεο. Στο πελατολόγιο της εταιρείας ανήκουν οι Sony, Panasonic, Canon, Fujifilm, κ.ά.

Weav Music – μέσω της προσαρμοστικής τεχνολογίας της, εξατομικεύει και εντείνει την εμπειρία της μουσικής ακρόασης, προσαρμόζοντας τη μουσική στη διάθεση, στον χρόνο και στην περίσταση. Ανάμεσα στους πελάτες της είναι οι Sony, Warner Music και Disney Music Group.

Στο πιο πρόσφατο Πάνελ Επιλογής του προγράμματος συμμετείχε εντυπωσιακός αριθμός σημαντικών στελεχών της ελληνικής αγοράς. Ανάμεσά τους ήταν δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Endeavor, ο Μάρκος Βερέμης (Συνιδρυτής και Πρόεδρος της Upstream και Partner της BigPi Venture Capital) και ο Ανδρέας Σταυρόπουλος (Partner, Threshold Ventures). Στο πάνελ συμμετείχαν επίσης μέντορες του δικτύου, όπως ο Απόστολος Αποστολάκης (Partner, Venture Friends), ο Νίκος Γουλής (CEO, e-travel), η Christina Crosby (Managing Director, Astir Capital Advisors), ο Νίκος Δρανδάκης (Serial Entrepreneur), ο Rob Genieres (Managing Partner, ETF Partners) ο Νίκος Καλλιαγκόπουλος, (Principal, Prime Ventures), η Χριστίνα Καραπατάκη (επενδυτής, Breakthrough Energy Ventures) και ο Vassili Samolis (Product lead, Instagram).

Κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα, οι επιχειρηματίες θα αποκτήσουν πρόσβαση σε στρατηγική καθοδήγηση από εξειδικευμένους μέντορες, σε χρηματοδότηση μέσω του διεθνούς δικτύου επενδυτών της Endeavor, αλλά και σε ταλέντο, αξιοποιώντας τη συνεργασία του οργανισμού με πανεπιστήμια και επιχειρήσεις διεθνώς. Επίσης, οι επιλεγμένες εταιρείες θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε διεθνείς διοργανώσεις, αποκτώντας, έτσι, πρόσβαση στο δίκτυο και τα μέλη του οργανισμού παγκοσμίως.

O Παναγιώτης Καραμπίνης, Γενικός Διευθυντής της Endeavor Greece, δήλωσε “Με την προσθήκη των νέων εταιρειών, το Endeavor Scale-up υποστηρίζει συνολικά 27 εταιρείες. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι να επιλέξει από νωρίς τις πιο υποσχόμενες εταιρείες τεχνολογίας που έχουν ιδρυθεί από Έλληνες και να συμβάλει στη διεθνή τους ανάπτυξη και τελικά να οδηγήσει στην ένταξή τους στο παγκόσμιο δίκτυο της Endeavor, ως Endeavor Entrepreneurs. ”