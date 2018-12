Επιτροπή: Συνάντηση κεκλεισμένων των θυρών με κορυφαίους ηγέτες του επιχειρείν

Η Ευρώπη πρέπει να παραμείνει ενωμένη ενόψει των πιο κρίσιμων Ευρωεκλογών, δήλωσαν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι σε κορυφαίους διευθύνοντες σύμβουλους σε μια κεκλεισμένων των θυρών συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες την περασμένη εβδομάδα.

Ειδικότερα, στις 27 Νοεμβρίου η BusinessEurope διεξήγαγε την ετήσια συνάντησή της με ανώτατα στελέχη που εκπροσωπούν τις 20 μεγαλύτερες εταιρείες στην ΕΕ και την ομάδα υποστήριξής της, η οποία περιλαμβάνει 69 εταιρείες και ανώτερους υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η EURACTIV επικοινώνησε τόσο με την BusinessEurope όσο και με την Κομισιόν, προκειμένου να ενημερωθεί για το περιεχόμενο της συζήτησης.

Η BusinessEurope δήλωσε ότι ο στόχος ήταν να υπάρξει μια πλατφόρμα ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των CEOs και των ηγετών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε επίκαιρα θέματα για τις επιχειρήσεις.

Στη φετινή εκδήλωση, ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Γίρκι Κατάινεν και οι ηγέτες της επιχειρηματικής κοινότητας συζήτησαν θέματα, όπως τη βιομηχανική πολιτική για τη στήριξη της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας, τη ψηφιοποίηση και την κυκλική οικονομία.

«Με τον Επίτροπο Μοσκοβισί, οι διευθύνοντες σύμβουλοι συζήτησαν για την οικονομική κατάσταση της ΕΕ, την Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ), καθώς και τη φορολογία των επιχειρήσεων», ανέφερε η BusinessEurope.

Επιπλέον, η ομάδα συναντήθηκε με τον Günther Oettinger, προκειμένου να συζητήσει αναφορικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2020, αλλά και με την Επίτροπο Cecilia Malmström για τις σχέσεις της ΕΕ με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, καθώς και τις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου.

Ωστόσο, όπως ανέφερε στη EURACTIV πηγή με την προϋπόθεση της ανωνυμίας, οι Επίτροποι δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις επόμενες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Μάιο, εν μέσω αυξανόμενου λαϊκισμού.

Συγκεκριμένα, ένας Επίτροπος δήλωσε: «Οι εκλογές αυτές είναι οι πιο σημαντικές στην ιστορία της ΕΕ […] πιο σημαντικές από οποιεσδήποτε εθνικές εκλογές».

Αναφερόμενος στο ίδιο θέμα, ένας άλλος Επίτροπος επέμεινε ότι πλέον ήρθε η στιγμή να παραμείνουν ενωμένες οι φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις.

Από την πλευρά της, η Επίτροπος Malmström σημείωσε ότι οι Βρυξέλλες προσπαθούν να βελτιώσουν τις σχέσεις τους με την Ουάσινγκτον, «αλλά δεν βλέπουμε το φως στο τούνελ».

«Οι αξιωματούχοι της Επιτροπής άφησαν να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ δεν θέλουν την ΕΕ ενωμένη», ανέφερε η ίδια πηγή.

Στο μεταξύ, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, πραγματοποίησε ομιλία στις Βρυξέλλες την Τρίτη (4 Δεκεμβρίου), λέγοντας ότι η κυβέρνηση Τραμπ διαμορφώνει μια νέα παγκόσμια τάξη που υποστηρίζεται από την αμερικανική ηγεσία.

Τόνισε ότι οι ΗΠΑ δεν «εγκατέλειψαν» τους εταίρους τους στο διεθνές σύστημα, ενώ καταφέρθηκε εναντίον του Ιράν και της Κίνας.

Η οικονομική ανάπτυξη της Κίνας δεν οδήγησε στη δημοκρατία και την περιφερειακή σταθερότητα, αλλά σε μεγαλύτερη πολιτική αστάθεια και περιφερειακές προκλήσεις.

«Η Κίνα έχει εκμεταλλευτεί συστηματικά τα κενά στους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, επέβαλε περιορισμούς στην αγορά, αναγκαστικές μεταφορές τεχνολογίας και κλεμμένα πνευματικά δικαιώματα. Γνωρίζει ότι η παγκόσμια κοινή γνώμη είναι ανίσχυρη, για να σταματήσει τις οργουελιανές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της», ανέφερε ο κ. Πομπέο.

Αναφορικά με το Ιράν, υπογράμμισε ότι «μεταφέρει τον πλούτο που παράγει στους τρομοκράτες και τους δικτάτορες», προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη έχει υπό την κατοχή της πολλούς Αμερικανούς ομήρους.

Εντούτοις, ο Αμερικανός αξιωματούχος επέκρινε εξίσου τους Ευρωπαίους εταίρους, λέγοντας ότι μερικές φορές αντιλαμβάνονται εσφαλμένα τις ενέργειες των ΗΠΑ.

«Ακόμη και οι Ευρωπαίοι εταίροι μας λένε ότι δεν ενεργούμε προς το συμφέρον του ελεύθερου κόσμου. Είναι εσφαλμένη αυτή η αντίληψη», κατέληξε ο κ. Πομπέο.

Ακολουθεί αναλυτικά η λίστα των CEOs που παρευρέθηκαν στη συνάντηση:

Amit Bajaj, Chief Executive Europe of Tata Consultancy Services; Svein Richard Brandtzæg, President & Chief Executive Officer of Hydro, Youngsuk “Y.S.” Chi, Chairman of Elsevier; Carlo d’Asaro Biondo, President EMEA Partnerships of Google; Jo Deblaere, Chief Operating Officer and Chief Executive Europe of Accenture; Alain Dehaze, Chief Executive Officer of The Adecco Group; Bertrand Deroubaix, Senior advisor to the chairman & CEO of Total and Board member of Total Refining & Petrochemicals; Saori Dubourg, Member of the Board of Executive Directors of BASF; Philippe Ducom, President of ExxonMobil Europe; Susanne Fiedler, Senior Vice President and Managing Director of MSD Germany; Marcos França Chief Executive Officer of Lhoist Group; Pierre-Dimitri Gore-Coty, Vice President and Regional General Manager in EMEA of Uber; Ilkka HämäläPresident & Chief Executive Officer of Metsä Group; Paul Hudson Chief Executive Officer of Novartis Pharmaceuticals; J. Jon Imaz, Chief Executive Officer of Repsol; Georg Kapsch, President of the Federation of Austrian Industries; Miroslav Kiral’varga, President of the National Union of Employers of Slovakia (RUZ); Peter Mather Chairman of BP Europe; Evangelos Mytilineos, Chairman and CEO of Mytilineos; Matthias Rebellius, Chief Operating Officer of Siemens Building Technologies Division; Thomas Alexander Schmid, Chief Operating Officer of Hyundai; Tomas Mar Sigurdsson, Chief Operating Officer and Executive Vice-President of Alcoa; Michael Stassinopoulos, Executive member of the Board of Directors at Viohalco; Peter Stracar, President and CEO of GE Europe.