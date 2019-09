Κυρώσεις σε κυπριακή εταιρεία λόγω Βενεζουέλας

Μία ναυτιλιακή εταιρεία η οποία είναι εγγεγραμμένη στην Κύπρο περιλήφθηκε στην τελευταία λίστα κυρώσεων των ΗΠΑ σε σχέση με μεταφορά πετρελαίου από τη Βενεζουέλα στη Κούβα.

Οι νέες κυρώσεις που αφορούν συνολικά τέσσερις εταιρείες και πλοία τους, ανακοινώθηκαν την Τρίτη αφού η αρμόδια αμερικανική υπηρεσία έκρινε πως συνέβαλαν στο να μεταφερθεί πετρέλαιο της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας της Βενεζουέλας, PDVSA, στην Κούβα.

Η κυπριακή εταιρεία που περιλήφθηκε στις κυρώσεις είναι η Caroil Transport Marine Ltd η οποία διαχειρίζεται τρία πλοία. Το Carlota C, το Sandino και το Petion. Σύμφωνα με το U.S. Department of Treasury τα τρία πλοία μετέφεραν πετρέλαιο κι άλλα προϊόντα από τη Βενεζουέλα στην Κούβα κατά τους τελευταίους μήνες. Στη σχετική λίστα κυρώσεων περιλήφθηκαν και τρεις εταιρείες από τον Παναμά.

H Caroil είναι εγγεγραμμένη στον Έφορο Εταιρειών από το 1992 με αριθμό εγγραφής 47364. Ως διευθυντές εμφανίζονται οι Marcos Prospero Cabrera Gonzalez, Andres Ernesto Munoz Campos και Guillermo Faustino Rodriguez Lopez-Calleja.