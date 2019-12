Τα πρώτα νέα μέλη της Επιτροπής Περιφερειών της ΕΕ – οι εκπρόσωποι της Κύπρου

Το Συμβούλιο διόρισε σήμερα 181 τακτικά και 181 αναπληρωματικά μέλη στην Επιτροπή των Περιφερειών για τη νέα πενταετή θητεία της, που θα αρχίσει στις 26 Ιανουαρίου 2020 και θα λήξει στις 25 Ιανουαρίου 2025.

Η Επιτροπή των Περιφερειών απαρτίζεται επί του παρόντος από 350 αντιπροσώπους οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή περιφερειακής διοίκησης, οι οποίοι είτε είναι εκλεγμένα μέλη οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή περιφερειακής διοίκησης είτε ευθύνονται πολιτικώς έναντι εκλεγμένης συνέλευσης. Το μέγεθός της θα μειωθεί σε 329 μέλη μόλις το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει από την ΕΕ.

Η Ελλάδα, προφανώς λόγω της καθυστέρησης στην εκλογή των συλλογικών οργάνων της αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού (ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ) που ολοκληρώθηκε πριν λίγες ημέρες χωρίς ακόμη να έχουν συγκροτηθεί οι νέες διοικήσις πλήρως, δεν συμμετείχε σε αυτόν τον κύκλο ορισμού μελών αλλά αυτό θα γίνει αργότερα, όπως και για κάποιες άλλες χώρες.

Το Συμβούλιο διορίζει τα τακτικά μέλη της Επιτροπής των Περιφερειών καθώς και έναν ισάριθμο αριθμό αναπληρωματικών μελών σύμφωνα με τις προτάσεις κάθε κράτους μέλους.

Ο σημερινός διορισμός αφορά τις υποψηφιότητες που κοινοποιήθηκαν στο Συμβούλιο πριν από τις 15 Νοεμβρίου 2019. Τα υπόλοιπα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη θα διοριστούν σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Τα τακτικά μέλη από την Κύπρο είναι:

Mr Nikos ANASTASIOU Mayor of Kato Polemidia Municipality

Mr Andros KARAYIANNIS Mayor of Deryneia Municipality

Mr Louis KOUMENIDES President of the Community Council of Kato Lefkara

Ms Eleni LOUCAIDES Municipal Councilor of Nicosia Municipality

Mr Stavros STAVRINIDES Municipal Councilor of Strovolos Municipality

Τα αναπληρωματικά μέλη είναι:

Mr Theodoros ANTONIOU AVVAS Mayor of Mesa Yitonia Municipality

Mr Christodoulos IOANNOU Municipal Councilor of Larnaka Municipality

Mr Christakis MELETIES President of the Community Council of Kokkinotrimithia

Mr Kyriacos XYDIAS Mayor of Yermasoyia Municipality

Ms Areti PIERIDOU President of the Community Council of Tala, Paphos